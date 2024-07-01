В «Онежском Поморье» установлены прожекторы от медведей и для людей

20 прожекторов, цель которых – предотвратить случайные встречи человека с медведем – установлены в Пертоминске, Лопшеньге, Летней Золотице и Пушлахте.

Места, где размещены прожекторы, согласованы с администрацией Приморского района. Это школы, детский сад, пекарни и частные дома на окраинах деревнь, где часто появляются медведи. Например, в Пушлахте прожектор установлен у дома Натальи Трубиной, которую не единожды посещал медведь, чтобы съесть обитателей её подсобного хозяйства - гусей и кур, сообщает пресс-служба парка.



Установка прожекторов осуществлена в рамках проекта «Мишки не в лесу: анализ причин выхода бурого медведя к человеку и предотвращение конфликтов между ними», поддержанного Фондом президентский грантов, Проект реализуется Ассоциацией «Клуб друзей Кенозерского национального парка» совместно с ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».