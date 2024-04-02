В "Онежском Поморье" медведей ставят на учет

В национальном парке «Онежском Поморье» прошел учет бурых медведей. За десять дней экспедиции участники преодолели почти 400 км пути. Маршрут проходил через деревни Луда, Лопшеньга, Летняя Золотица и Пушлахта. Ученые применили широко используемый метод для определения численности — метод весеннего тропления, когда медведи выходят из спячки и на снежном покрове легко различимы их следы. Его суть заключается в отслеживании следов медведей от побережья Белого моря до мест их зимовок — берлог.



«Метод тропления позволяет понять особенности биологии бурого медведя. Например, такие как питание, пищевое поведение, суточные перемещения, взаимоотношения с другими животными, сроки залегания и выхода из берлог, — отмечает старший государственный инспектор в области окружающей среды, охотовед Кенозерского национального парка Павел Футоран. — За время тропления удалось насчитать 12 особей. В конце апреля работа по учету будет продолжена, поскольку самки медведей просыпаются позже почти на месяц».



Ученые во время учета подробно описывают следы, берлогу, тип леса, детали жизни медведя, где он лежал, кормился и т.д. В отношении следов отмечают число зверей, размеры следов и пол животных. Замер следа передней лапы позволяет определить пол животного. Самку также можно идентифицировать, когда она идет с медвежатами или когда во время весеннего гона примерно в конце мая медведи собираются в группы по 2-3 медведя. В таких группах всегда есть одна самка.



Ученые параллельно с учетом собирают экскременты и шерсть животных. Для проведения генетического анализа и получения точной информации о поле и возрасте медведей надо собрать более 100 образцов.



Весной и осенью будут проведены маршрутные учеты медведей в национальном парке «Онежское Поморья», которые помогут определить плотность населения животных. Путем сравнения данных за разные годы можно будет выявить динамику численности и изменения в ее тенденциях.

Учет численности состоялся в рамках проекта «Мишки не в лесу: анализ причин выхода бурого медведя к человеку и предотвращение конфликтов между ними», цель которого изучить поведение бурого медведя в условиях антропогенного воздействия и разработать меры предотвращения конфликтов между животными и людьми, а также на повышение экологической культуры жителей и посетителей природных территорий.