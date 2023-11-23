В Онежском Поморье исследуют медведей на генетику

Специалисты национального парка «Онежское Поморье» в Архангельской области проведут анализ генетического материала бурых медведей, чтобы иметь современные данные об их расселении на ООПТ и научиться прогнозировать их поведение. Это поможет понять, почему животные выходит к людям, которые проживают в деревнях в окрестностях парка. И разработать меры по решению конфликтов.

«Мы не используем опыт других территорий, так как, например, медведи Камчатки сильно отличаются от медведей Архангельской области. У них разный рацион, разный распорядок дня и разное поведение. Даже в нашей области есть различия. Опыт исследований уже показал, что между медведями Кенозерья и медведями Онежского полуострова различия весьма ощутимые», - рассказал куратор проекта, старший инспектор в области охраны окружающей среды, охотовед Павел Футоран.

В национальном парке «Онежское Поморье» продолжительное время ведётся учёт численности животных и сбор информации можно проводить на основе маршрутных учётов по следам.

«Кроме того, есть возможность изучать отдельные аспекты экологии медведя. Эти классические способы изучения медведя будут дополнены методами, основанными на современных технологиях. Мы планируем собрать и проанализировать генетический материал, что позволит получить представление о территориальном распределении», - добавил Павел Футоран.

Генетический материал соберут во время экспедиций по учётным маршрутам. А также используют данные с фотоловушек. Так у учёных будет не только общая информация о численности медведей, их локации, но и личная - габариты, окраска, размер передней лапы и другие.

«После исследований большая часть медведей будет идентифицирована. И это позволит понять, какие именно медведи беспокоят людей - самки или самцы, молодые или взрослые, большие или маленькие. Кроме того, будет понятно, какие медведи не боятся вступить в контакт с человеком и почему они это делают», - добавил Павел Футоран.

После анализа причин учёные смогут выявить закономерности и разработать меры по решению конфликтных ситуаций. А изучив поведения косолапых, составят для жителей приграничных с ООПТ деревень правила поведения при встрече с медведем.

В исследовании примут участие сотрудники национального парка «Онежское Поморье» и «Кенозерский», учёные из Карелии, Архангельска и Москвы. Окончательные результаты будут известны летом 2025 года. Планируется, что опыт будет использован в Кенозерском национальном парке, а также анонсирован коллегам из других ООПТ.