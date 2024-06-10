Проекты из Архангельской области стали победителями премии «Жить вместе»

Всего на конкурс было подано 730 заявок, из них определены 15 победителей. В этом году из Архангельской области на конкурс получили 11 проектов, двое из которых прошли в шорт-лист и будут торжественного награждены в Москве 25 августа. Об этом сообщила PR-менеджер премии Ольга Иванникова.
Речь идет о двух номинациях. В номинации "Культура" победил проект
В номинации "Русская традиция" победителем стала
Плотницкая артель, учат плотницкому делу и работе по реставрации старинных храмов и изб.
Премия “Жить вместе” уже пять лет помогает локальным сообществам, создающим проекты в пяти направлениях: культура, милосердие, память, русская традиция, церковь. Премия ищет людей, которые делают свой город или деревню местом красоты и силы, помогают близким, сохраняют наследие.
В этом году для участия прислали 730 заявок из 380 населённых пунктов по всей России. Из которых в июне жюри премии составило лонг-лист из 188 заявок, а в июле отобрало 15 проектов-победителей – по три в каждой номинации.
«В этом году все проекты достойны приза. Сильные, направленные на сохранение нашей культуры, на формирование круга единомышленников», – так оценила итоги конкурса директор радио Культура, автор телеграм-канала «Культурные люди» и член жюри Ксения Ламшина.
Победителями в номинации «Культура» стали: объединение волонтёров из Архангельской области «Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера», креативное пространство в старом особняке «Чирковъ» из Бирска и проект по спасению архитектурного наследия из Москвы «Консервация».
В номинации «Милосердие»: служба социально-психологической реабилитации из Орла «Содействие», «Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского» из Уфы, пространство для людей с ментальной инвалидностью «Маленькая страна – территория развития и отдых» деревни Зарытки Рязанской области.
В «Памяти» в шорт-лист вошли: проект из села Палочка Томской области по сохранению памяти о раскулаченных в 1930-х годах крестьянах «Живая память Верхнекетья» и два Нижегородских проекта: музей, сохраняющий историческую память в городе Курмыш «Семь веков Курмышской истории: горизонты памяти» и проект, рассказывающий в почтовых открытках историю России через судьбы обычных людей «Почтовое».
В номинации «Церковь» победили: православная община для людей с нарушением слуха из Кирова «Безмолвная молитва», православное молодёжное объединение из Нижнего Новгорода «Сормовские пчёлки» и молодёжное движение по восстановлению храмов «Преображение» из деревни Мишаки.
В «Русской традиции» шортлистёрами стали: плотницкая артель для восстановления старинных изб и храмов «Артель Архангело» деревня Шелоховская в Архангельской области, сообщество фольклористов «Люди Ф» из Подольска и всероссийский семейный фестиваль русской культуры «Семейный круг», который проходит в Мышкине – Ярославская область.
В конце августа участников ждёт образовательная и культурная программа в Москве, где все победители встретятся, смогут вживую общаться и обмениваться опытом.
25 августа на церемонии награждения станет известно, какое призовое место занимает каждый проект-победитель. В зависимости от этого участники получат денежный приз от Премии и другие бонусы от информационных партнёров и друзей Премии «Жить вместе».
Посмотреть, как проходит церемония, можно на YouTube канале фонда «Жить вместе». Ссылка появится позже в социальных сетях Премии.