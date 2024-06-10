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Проекты из Архангельской области стали победителями премии «Жить вместе»

Всего на конкурс было подано 730 заявок, из них определены  15 победителей. В этом году из Архангельской области на конкурс  получили 11 проектов, двое из которых прошли в шорт-лист и будут торжественного награждены в Москве 25 августа. Об этом сообщила PR-менеджер премии Ольга Иванникова.

 Речь идет о двух номинациях. В номинации  "Культура" победил проект 

  • Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера Архангельская область https://verenitsa.ru Объединения волонтеров для сохранения памятников деревянного зодчества Русского Севера.

В номинации "Русская традиция" победителем стала 

  • Артель Архангело Шелоховская, Архангельская область  https://vk.com/arkhangelo

Плотницкая артель, учат плотницкому делу и работе по реставрации старинных храмов и изб.

Премия “Жить вместе” уже пять лет помогает локальным сообществам, создающим проекты в пяти направлениях: культура, милосердие, память, русская традиция, церковь. Премия ищет людей, которые делают свой город или деревню местом красоты и силы, помогают близким, сохраняют наследие. 

В этом году для участия прислали 730 заявок из 380 населённых пунктов по всей России. Из которых в июне жюри премии составило лонг-лист из 188 заявок, а в июле отобрало 15 проектов-победителей – по три в каждой номинации. 

«В этом году все проекты достойны приза. Сильные, направленные на сохранение нашей культуры, на формирование круга единомышленников», – так оценила итоги конкурса директор радио Культура, автор телеграм-канала «Культурные люди» и член жюри Ксения Ламшина.

 Победителями в номинации «Культура» стали: объединение волонтёров из Архангельской области «Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера», креативное пространство в старом особняке «Чирковъ» из Бирска и проект по спасению архитектурного наследия из Москвы «Консервация»

 В номинации «Милосердие»: служба социально-психологической реабилитации из Орла «Содействие», «Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского» из Уфы, пространство для людей с ментальной инвалидностью «Маленькая страна – территория развития и отдых» деревни Зарытки Рязанской области.

 В «Памяти» в шорт-лист вошли: проект из села Палочка Томской области по сохранению памяти о раскулаченных в 1930-х годах крестьянах «Живая память Верхнекетья» и два Нижегородских проекта: музей, сохраняющий историческую память в городе Курмыш «Семь веков Курмышской истории: горизонты памяти» и проект, рассказывающий в почтовых открытках историю России через судьбы обычных людей «Почтовое».

 В номинации «Церковь» победили: православная община для людей с нарушением слуха из Кирова «Безмолвная молитва», православное молодёжное объединение из Нижнего Новгорода «Сормовские пчёлки» и молодёжное движение по восстановлению храмов «Преображение» из деревни Мишаки.

 В «Русской традиции» шортлистёрами стали: плотницкая артель для восстановления старинных изб и храмов «Артель Архангело» деревня Шелоховская в Архангельской области, сообщество фольклористов «Люди Ф» из Подольска и всероссийский семейный фестиваль русской культуры «Семейный круг», который проходит в Мышкине – Ярославская область.

 В конце августа участников ждёт образовательная и культурная программа в Москве, где все победители встретятся, смогут вживую общаться и обмениваться опытом.

 25 августа на церемонии награждения станет известно, какое призовое место занимает каждый проект-победитель. В зависимости от этого участники получат денежный приз от Премии и другие бонусы от информационных партнёров и друзей Премии «Жить вместе». 

 Посмотреть, как проходит церемония, можно на YouTube канале фонда «Жить вместе». Ссылка появится позже в социальных сетях Премии.

 

 

16 июль 15:02 | : Будни

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