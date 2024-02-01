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Треть архангелогородцев считают себя трудоголиками

Служба исследований hh.ru провела совместный опрос со СБЕР ЕАПТЕКА среди трудящихся жителей региона и выяснила, что сразу 33% опрошенных жителей города считают себя трудоголиками. 

Интересно, что за год число трудоголиков в Архангельской области выросло на 6%. В разрезе профессий чаще всего себя трудоголиками называют работники финансов и бухгалтеры (46% или каждый второй опрошенный в этой проф. сфере). Также чувствуют в себе трудоголика топ-менеджеры (45%), эйчары (40%) и юристы (39%). А вот не замечают у себя черты трудоголизма работники сферы науки и образования (64% отрицательные ответов), производственники (65% или 2\3 работников из этой сферы), а также каждый второй (58%) маркетолог. 

Считаете ли вы себя трудоголиком, рэнкинг по проф. сфере: 

Проф. сфера

Нет

Да

Затрудняюсь ответить

Финансы, бухгалтерия

42%

46%

12%

Высший и средний менеджмент

36%

45%

19%

Управление персоналом, тренинги

40%

40%

19%

Юристы

42%

39%

18%

Транспорт, логистика, перевозки

46%

34%

20%

Информационные технологии

49%

31%

19%

Строительство, недвижимость

41%

31%

28%

Продажи, обслуживание клиентов

49%

31%

20%

Административный персонал

53%

26%

21%

Маркетинг, реклама, PR

58%

25%

17%

Производство, сервисное обслуживание

65%

23%

13%

Наука, образование

64%

14%

21%

Чаще всего архангельские трудоголики отмечают* у себя такие черты этого состояния:

  • нарушение рабочего режима: работа до ночи или по ночам – указали сразу 49%. Причем за год число тех, кто трудится по ночам или до ночи в регионе выросло на 11%
  • упадок сил и депрессия есть у 40% опрошенных работников
  • беспокойство и раздражительность отметили 30%
  • нервное расстройство – 20%. 
05 июль 10:44 | : Будни

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