Треть архангелогородцев считают себя трудоголиками

Служба исследований hh.ru провела совместный опрос со СБЕР ЕАПТЕКА среди трудящихся жителей региона и выяснила, что сразу 33% опрошенных жителей города считают себя трудоголиками.
Интересно, что за год число трудоголиков в Архангельской области выросло на 6%. В разрезе профессий чаще всего себя трудоголиками называют работники финансов и бухгалтеры (46% или каждый второй опрошенный в этой проф. сфере). Также чувствуют в себе трудоголика топ-менеджеры (45%), эйчары (40%) и юристы (39%). А вот не замечают у себя черты трудоголизма работники сферы науки и образования (64% отрицательные ответов), производственники (65% или 2\3 работников из этой сферы), а также каждый второй (58%) маркетолог.
Считаете ли вы себя трудоголиком, рэнкинг по проф. сфере:
Проф. сфера
Нет
Да
Затрудняюсь ответить
Финансы, бухгалтерия
42%
46%
12%
Высший и средний менеджмент
36%
45%
19%
Управление персоналом, тренинги
40%
40%
19%
Юристы
42%
39%
18%
Транспорт, логистика, перевозки
46%
34%
20%
Информационные технологии
49%
31%
19%
Строительство, недвижимость
41%
31%
28%
Продажи, обслуживание клиентов
49%
31%
20%
Административный персонал
53%
26%
21%
Маркетинг, реклама, PR
58%
25%
17%
Производство, сервисное обслуживание
65%
23%
13%
Наука, образование
64%
14%
21%
Чаще всего архангельские трудоголики отмечают* у себя такие черты этого состояния: