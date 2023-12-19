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25% архангелогородцев скрывают свою премию от семьи

27% женщин и 13% мужчин не поделятся премией со второй половиной.

Получив внеплановую премию на работе, 3 из 4 архангелогородцев расскажут о такой радости второй половине и поделятся деньгами. 14% о премии расскажут, но деньги оставят себе. 6% скроют новость о дополнительных финансовых поступлениях от своей второй половины. Причем молчунов среди женщин и мужчин примерно поровну (6 и 5% соответственно), а вот тех, кто новость расскажет, но деньги оставит себе, среди женщин значительно больше, чем среди мужчин (21 и 8%).

 Северяне старше 45 лет скрывают новость о премии и отказываются делиться финансами реже тех, кто моложе.

(фото с https://tulasmi.ru/n21199.html

20 январь 10:00 | : Скандалы

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