25% архангелогородцев скрывают свою премию от семьи

27% женщин и 13% мужчин не поделятся премией со второй половиной.

Получив внеплановую премию на работе, 3 из 4 архангелогородцев расскажут о такой радости второй половине и поделятся деньгами. 14% о премии расскажут, но деньги оставят себе. 6% скроют новость о дополнительных финансовых поступлениях от своей второй половины. Причем молчунов среди женщин и мужчин примерно поровну (6 и 5% соответственно), а вот тех, кто новость расскажет, но деньги оставит себе, среди женщин значительно больше, чем среди мужчин (21 и 8%).



Северяне старше 45 лет скрывают новость о премии и отказываются делиться финансами реже тех, кто моложе.

(фото с https://tulasmi.ru/n21199.html)