Сотрудники РВК-Архангельск работают над созданием Сада Памяти

Тридцать пять кустов сирени вдоль автомобильной магистрали по Ленинградскому проспекту и пешеходной зоны в районе улицы Ильинской будут радовать горожан. Сотрудники РВК-Архангельск заложили здесь Аллею памяти: компания единственной в городе стала участником международной акции «Сад Памяти – 2024» и внесла свой вклад в сохранение памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

«Пока саженцы сирени еще маленькие, но мы специально завезли торфяной грунт и плодородный слой почвы. Огородим каждый кустик, будем поливать и следить за ними. Сирень в нашем северном климате приживается хорошо, надеемся, уже в следующем году эта аллея будет цвести и благоухать на радость горожанам», - рассказала директор по персоналу РВК-Архангельск Алиса Елисеева.

Участие в акции «Сад памяти» для сотрудников компании – это возможность сохранить живую память обо всех, кто пожертвовал своей жизнью в 1941 – 1945 годах. «Мы знаем далеко не все имена, кто остался лежать в братских могилах, пусть мой куст сирени станет памятью о неизвестном солдате, которого семья не дождалась с фронта», - говорит Алиса Елисеева.

Главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин сажал сирень в память о своем прадеде, Андрее Яковлевиче Черкашине, участнике битвы за Москву. Их батальон, направленный на помощь из Сибири, защищал подступы к столице. Прадед был серьезно ранен и эвакуирован в тыл, оттуда – обратно в Сибирь: сначала работал на производстве, а потом ему доверили возглавить колхоз. «Все для фронта, все для Победы» - в нашей семье это не пустые слова, по рассказам прадеда мой отец и я знали, как доставался хлеб в военные годы, как самоотверженно трудились люди в тылу, чтобы снабжать продовольствием бойцов Красной Армии, - рассказал Дмитрий Черкашин. - Сегодня я пришел как волонтер — высадить дерево в честь своего прадеда, в честь тех, кто воевал, трудился в тылу, ковал Великую Победу и подарил нам жизнь».

Вместе с коллегами из водоканала в высадке «Аллеи памяти» приняли участие глава Ломоносовского округа Алексей Ганущенко и его заместитель Анастасия Визжачая, а также коллега из управляющей компании Росводоканал Константин Еремин.

«Мы благодарны компании РВК-Архангельск за неравнодушное отношение и эту замечательную инициативу по высадке аллеи из кустов сирени. Город у нас не слишком зеленый, и мы очень рады, что наш округ преображается, что здесь люди будут любоваться сиренью, а в городе будет еще больше красоты. Спасибо и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество в озеленении Архангельска», - отметил Алексей Ганущенко.

Напомним, что акция «Сад памяти» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти Полководцев Победы проводится при поддержке Минприроды России и Россельхоза в рамках национального проекта «Экология».



