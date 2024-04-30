В Архангельскую область заходят невиданные доселе водоросли

По итогам экспедиций 2023 в Белом море были обнаружены два новых вида жёлто-зелёных водорослей из рода Вошерия. Эти водоросли, Vaucheria longicaulis и Vaucheria vipera, ранее не встречались на территории России. Сейчас готовятся статьи для научных журналов — это позволит подтвердить находки.

Вошерии — водоросли, которые часто встречаются в прибрежных зонах морей, болотах и устьях рек, впадающих в моря. Они быстро растут и служат источником пищи беспозвоночных. До сих пор было известно только о четырёх видах этих водорослей в Белом море.

Стоит отметить, что Vaucheria vipera впервые была обнаружена не только в России, но и в Северном Ледовитом океане. До этого её встречали в Атлантическом океане — на побережье США, Великобритании, Японии, Китая. Сейчас новой точкой её распространения стала Унская губа.

Для исследования альгафлоры (общее название для всех водорослей) национальным парком «Онежское Поморье» совместно с Зоологическим институтом РАН проводятся научные экспедиции. Уже второй год в Унскую губу приходит судно «Профессор Владимир Кузнецов» со всем необходимым оборудованием.

До сих пор удавалось изучать водоросли, которые можно собрать вручную вблизи от берега. Так, Vaucheria vipera была собрана Павлом Футораном, охотоведом Парка. Но учёные также изучают водоросли, собранные в толще воды. Такие водоросли появляются на дне кораблей, долго стоящих на якоре. Учёные ставят на якорь большие бочки, которые должны находится на глубине шести метров около года. Такие исследования уже проводились на Соловках и в Баренцевом море. Но из Унской губы их унесло вместе со льдом. В этом году будет сделана новая попытка установить их надёжнее.

По словам Андрея Копытова, заместителя директора по научной работе и экологической безопасности Парка, изучение водорослей — это часть многолетней научной работы сотрудников заповедной территории по исследованию Белого моря. «Мы изучаем миграции птиц, прибрежную растительность, гидробиоценозы, планктонные сообщества и многое другое. Это позволит разработать модель устойчивого управления ими».