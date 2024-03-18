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В Архангельске представителей БРИКС развлекали внештатной ситуацией

Вчера в рамках встречи рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Архангельске состоялись совместные аварийно-спасательные учения.

 По легенде учений, при проведении работ по спуску льда на Северной Двине ледокол «Капитан Чадаев» нанесло на подводную каменную гряду из-за движения значительных ледовых масс.  В результате повреждения корпуса и затопления отсеков ледокола произошло замыкание главных электрических двигателей судна. Членами экипажа горение было ликвидировано, однако машинное отделение задымлено.

 В момент происшествия на борту находился экипаж и спецперсонал в количестве 34 человек.

 Со слов капитана судна стало известно, что пострадало 8 человек, из них 1 в тяжелом состоянии, 7 человек получили травмы и ожоги. Всем требуется госпитализация.

 К аварийному судну направлен вертолет Ми-8 2-ого Архангельского объединенного авиаотряда, на борту которого находилось звено газодымозащитной службы СПСЧ им. В.М. Петрова и спасатели Службы спасения им. И.А. Поливаного.

 С помощью спускового устройства пожарные десантировались на борт аварийного судна, потушили возгорание, оказали помощь экипажу в подготовке к эвакуации пострадавшего члена экипажа.

 Спасатели с помощью лебедки подняли пострадавшего на борт вертолета. По возвращении на вертолетную площадку он был передан бригаде Центра медицины катастроф.

 Для помощи в эвакуации на судне с воздушной подушкой прибыли спасатели МЧС России и областного Центра гражданской защиты.

С помощью снаряжения была оборудована веревочная переправа для спуска пострадавших с аварийного судна. На берегу члены экипажа переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

 По окончании спасательной операции на судне остались капитан и 2 члена экипажа для подготовки судна к буксировке.


17 апрель 07:52 | : Будни

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