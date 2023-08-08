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В Белом море недалеко от Архангельска учились спасать людей

Сегодня в Двинском заливе Белого моря состоялись межведомственные бассейновые учения по поиску и спасению людей, терпящих бедствие в море 

 По легенде учений, на теплоходе «Индига», следовавшем в порт Архангельск, произошел взрыв в машинном отделении. Начался пожар, главный двигатель вышел из строя. В момент происшествия на судне находилось 17 членов экипажа. Два человека оказались ранены, и в ходе тушения пожара двое упали за борт. Шесть человек высадились на спущенный спасательный плот. Потребовалась срочная эвакуация раненых и помощь в поиске пропавших членов экипажа. 

 На место происшествия незамедлительно направились задействованные в учениях суда и вертолёт. Упавших за борт членов экипажа, которых имитировали манекены, подняли из воды на морское водолазное судно «Рыбинск». Спасатели Службы спасения им. И.А. Поливаного прибыли на место на борту Ми-8, эвакуировали членов экипажа с палубы аварийного судна и со спасательного плота на борт воздушного судна.

Потребовалась слаженность действий всех служб. Пилот вертолета должен был зависнуть над пострадавшими на максимально низкой высоте, а спасатели оперативно провести эвакуацию. 

 В учениях также приняли участие: Администрация морских портов Западной Арктики, Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт», Северо-западный авиационный поисково-спасательный центр, ГУ МЧС России по Архангельской области, Пограничное управление ФСБ РФ по Западному Арктическому району, 2-й Архангельский объединенный авиаотряд и Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко.

Учения прошли успешно. Достигнуты все цели, связанные с координацией участников спасательной операции и отработкой аварийных процедур.

 

21 август 16:52 | : Происшествия

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