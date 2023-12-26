Половина архангельских компаний следит за онкозаболеваемостью сотрудников

hh.ru, консалтинговая компания diversity brand, Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос и выяснили, как часто архангельские работники сталкиваются с раком, а также как помогают работодатели таким сотрудникам. Также юрист hh.ru Дарья Ерзина, рассказала, нужно ли и при каких условиях сотрудники должны рассказывать своим работодателям о болезнях и состоянии здоровья.
Опрос работодателей показывает, что сразу 63% опрошенных знают о случаях заболеваний раком среди сотрудников в компании, из них 41% точно знают, что у некоторых работников в компании есть онкозаболевание, 13% знают о таких работниках и сами столкнулись с таким заболеванием, еще 9% не знают о таких случаях, но сами переживали онкологию. Остальные опрошенные не знают о фактах заболевания раком.
Чаще всего работодатели заявляли, что в случае заболевания раком они сохраняют рабочее место за человеком на время лечения (так делает 2\3 опрошенных) и предлагают подстроить график под время лечения или же снизить нагрузку. Еще 49% или каждый второй опрошенный работодатель оказывал материальную помощь таким работникам.
Лишь 11% компаний честно признались, что вообще никак не помогали заболевшим работникам.
Сохранили за сотрудником рабочее место на время лечения
60%
Предложили гибкие условия труда (график, снижение нагрузки и др.)
52%
Оказали материальную помощь от компании
49%
Оказали материальную помощь силами сотрудников
30%
Предложили подходящее/альтернативное рабочее место
15%
Оплатили медицинское обслуживание и необходимые лекарства
11%
Никто никаких действий не предпринимал
11%
Оказали информационную поддержку, маршрутизацию (порядок действий заболевшего)
9%
Решили расширить медицинскую страховку работников до включения критических заболеваний
5%
Предложили/оплатили профессиональную психологическую поддержку
4%
Компания ничего не предпринимала, заботились о сотруднике непосредственный руководитель и его коллеги
4%
Между тем каждый четвертый (25%) работодатель в ходе опроса признался, что работник, узнавший об онкозаболевании обязан сообщить об этом руководству. Еще 23% считают, что сообщать о раке надо, если болезнь влияет на работоспособность сотрудника. Другие 40%, наоборот, оставляют это решение на личный выбор сотрудника. А 5% вообще считают, что диагноз лучше скрыть. Остальные затруднились ответить.
(фото https://iz.ru)