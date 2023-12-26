Половина архангельских компаний следит за онкозаболеваемостью сотрудников

hh.ru, консалтинговая компания diversity brand, Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос и выяснили, как часто архангельские работники сталкиваются с раком, а также как помогают работодатели таким сотрудникам. Также юрист hh.ru Дарья Ерзина, рассказала, нужно ли и при каких условиях сотрудники должны рассказывать своим работодателям о болезнях и состоянии здоровья.

Опрос работодателей показывает, что сразу 63% опрошенных знают о случаях заболеваний раком среди сотрудников в компании, из них 41% точно знают, что у некоторых работников в компании есть онкозаболевание, 13% знают о таких работниках и сами столкнулись с таким заболеванием, еще 9% не знают о таких случаях, но сами переживали онкологию. Остальные опрошенные не знают о фактах заболевания раком.

Чаще всего работодатели заявляли, что в случае заболевания раком они сохраняют рабочее место за человеком на время лечения (так делает 2\3 опрошенных) и предлагают подстроить график под время лечения или же снизить нагрузку. Еще 49% или каждый второй опрошенный работодатель оказывал материальную помощь таким работникам.

Лишь 11% компаний честно признались, что вообще никак не помогали заболевшим работникам.

Сохранили за сотрудником рабочее место на время лечения 60% Предложили гибкие условия труда (график, снижение нагрузки и др.) 52% Оказали материальную помощь от компании 49% Оказали материальную помощь силами сотрудников 30% Предложили подходящее/альтернативное рабочее место 15% Оплатили медицинское обслуживание и необходимые лекарства 11% Никто никаких действий не предпринимал 11% Оказали информационную поддержку, маршрутизацию (порядок действий заболевшего) 9% Решили расширить медицинскую страховку работников до включения критических заболеваний 5% Предложили/оплатили профессиональную психологическую поддержку 4% Компания ничего не предпринимала, заботились о сотруднике непосредственный руководитель и его коллеги 4%

Между тем каждый четвертый (25%) работодатель в ходе опроса признался, что работник, узнавший об онкозаболевании обязан сообщить об этом руководству. Еще 23% считают, что сообщать о раке надо, если болезнь влияет на работоспособность сотрудника. Другие 40%, наоборот, оставляют это решение на личный выбор сотрудника. А 5% вообще считают, что диагноз лучше скрыть. Остальные затруднились ответить.

(фото https://iz.ru)