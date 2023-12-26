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Половина архангельских компаний следит за онкозаболеваемостью сотрудников

 

hh.ru, консалтинговая компания diversity brand, Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос и выяснили, как часто архангельские работники сталкиваются с раком, а также как помогают работодатели таким сотрудникам. Также юрист hh.ru Дарья Ерзина, рассказала, нужно ли и при каких условиях сотрудники должны рассказывать своим работодателям о болезнях и состоянии здоровья. 

 Опрос работодателей показывает, что сразу 63% опрошенных знают о случаях заболеваний раком среди сотрудников в компании, из них 41% точно знают, что у некоторых работников в компании есть онкозаболевание, 13% знают о таких работниках и сами столкнулись с таким заболеванием, еще 9% не знают о таких случаях, но сами переживали онкологию. Остальные опрошенные не знают о фактах заболевания раком.

Чаще всего работодатели заявляли, что в случае заболевания раком они сохраняют рабочее место за человеком на время лечения (так делает 2\3 опрошенных) и предлагают подстроить график под время лечения или же снизить нагрузку. Еще 49% или каждый второй опрошенный работодатель оказывал материальную помощь таким работникам. 

 Лишь 11% компаний честно признались, что вообще никак не помогали заболевшим работникам. 

Сохранили за сотрудником рабочее место на время лечения

60%

Предложили гибкие условия труда (график, снижение нагрузки и др.)

52%

Оказали материальную помощь от компании

49%

Оказали материальную помощь силами сотрудников

30%

Предложили подходящее/альтернативное рабочее место

15%

Оплатили медицинское обслуживание и необходимые лекарства

11%

Никто никаких действий не предпринимал

11%

Оказали информационную поддержку, маршрутизацию (порядок действий заболевшего)

9%

Решили расширить медицинскую страховку работников до включения критических заболеваний

5%

Предложили/оплатили профессиональную психологическую поддержку

4%

Компания ничего не предпринимала, заботились о сотруднике непосредственный руководитель и его коллеги

4%

 

Между тем каждый четвертый (25%) работодатель в ходе опроса признался, что работник, узнавший об онкозаболевании обязан сообщить об этом руководству. Еще 23% считают, что сообщать о раке надо, если болезнь влияет на работоспособность сотрудника. Другие 40%, наоборот, оставляют это решение на личный выбор сотрудника. А 5% вообще считают, что диагноз лучше скрыть. Остальные затруднились ответить. 

(фото https://iz.ru)

16 февраль 08:10 | : Будни

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