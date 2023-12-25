Клирики Архангельской епархии начали наступление на алкоголь

Вопросы защиты трезвости и формирования трезвого мировоззрения у подрастающего поколения обсудили на круглом столе, организованном Общественной палатой Архангельской области. Участие в обсуждении приняли секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов и иеромонах Даниил (Плотников).

«В России уже несколько десятилетий существует проблема аддиктивного поведения среди представителей всех возрастов начиная с подросткового. Употребление населением алкоголя, табака или других психоактивных веществ имеет негативные последствия в нравственном, демографическом и экономическом плане. Как вы понимаете, преуменьшать эту опасность нельзя, поэтому региональная Общественная палата совместно с органами власти в Год семьи, объявленный Президентом, и в Год молодежи в Архангельской области запланировала ряд мероприятий, направленных на решение задачи по защите трезвости и формированию трезвых убеждений у нашего подрастающего поколения», — отметил член Общественной палаты РФ от Архангельской области Сергей Шувалов.

Участники совещания сошлись во мнении: нужно давать подрастающему поколению необходимые знания, чтобы молодежь могла противостоять зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ.

С этой целью в Архангельске состоялась серия семинаров по формированию трезвых убеждений у детей и молодежи Поморья «Стань учителем трезвости!». Слушателями лекций стали педагоги и психологи, родители и волонтеры, а также жители областного центра с активной жизненной позицией.

Уникальность и новшество уроков трезвости состоит в том, что внимание учащихся концентрируется не на ядовитых веществах, а на естественном состоянии трезвости как фундаментальной ценности для жизни человека, семьи и общества.

Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко, работа по профилактике подросткового алкоголизма проводится в регионе на регулярной основе параллельно с мероприятиями по формированию у северян мотивации к ведению здорового образа жизни.

«В Архангельской области, как и в других регионах, действует целый комплекс мер, который направлен на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни. Говоря о здоровье детей, такая работа проводится не только в медицинских организациях: в регионе создано десять межрайонных центров здоровья, два из которых работают именно с детским населением. Профилактические мероприятия проходят в рамках проекта "Здоровое Поморье". Если обратиться к статистике, то за прошлый год осмотрено свыше 16 тысяч человек», — сказал Игорь Скубенко.

Помимо укрепления ценностей здорового образа жизни необходимо сформировать среду, способствующую сокращению потребления алкоголя. Для этого участники круглого стола рекомендовали органам местного самоуправления Архангельской области рассмотреть возможность установления наименьших расстояний от образовательных, детских организаций до границ прилегающих территорий, где запрещена продажа спиртных напитков, не менее 100 метров.

«С аналогичной инициативой мы уже обращались к главе Северодвинска, и он ее поддержал, Коряжма тоже пошла по этому пути, но в Архангельске минимальное расстояние от школы или детского сада до алкомаркета – 10 метров. Главе региона я уже озвучивал эту идею, и он ее тоже всецело поддерживает, поэтому я предлагаю всем вместе обратиться к главе Архангельска и попросить увеличить минимальное расстояние до 100 метров», - отметил депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов.

Областное Собрание депутатов совместно с исполнительными органами власти региона проработает вопрос для вынесения инициативы на федеральный уровень о разработке законопроекта о полном запрете вейпов, а также о возможных вариантах ограничений по демонстрации и продаже алкогольной продукции в торговом зале, запрете снабжать информационными указателями, щитами и вывесками, а также ярких маркетинговых реклам в виде воздушных шаров, фигур, ярких наклеек (18+) и так далее.

Участники круглого стола договорились также продолжить подобные встречи и организовать системную работу по формированию трезвого мировоззрения у молодежи Архангельской области, в том числе через реализацию региональной программы «Мы – За!», разработанной Институтом открытого образования Архангельской области.

(по материалам Архангельской епархии)