Архангельские клирики попрощались с Николаем Калистратовым

В Северодвинске простились с экс-главой судостроительного комплекса «Севмаш» Николаем Калистратовым. В церемонии приняли участие секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов, а также клирики епархии протоиерей Александр Шестаков и священник Димитрий Апполинариев.

Николай Калистратов умер 26 января в Северодвинске на 74-м году жизни. Он руководил «Севмашем» с 2007 года.

Николай Яковлевич Калистратов окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1973 году и начал свою карьеру с должности помощника мастера машиностроительного предприятия «Звездочка», а в 1992 году — стал генеральным директором данного предприятия, данный пост с несколькими перерывами он занимал до 2017 года.

С 2007 по 2011 год Калистратов возглавлял судостроительный комплекс «Севмаш». После выхода на пенсию он работал советником генерального директора ягринской верфи.

Николай Калистратов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, премией правительства России. Также являлся лауреатом российской государственной премии. С 2003 года носил звание «Почетный гражданин города Северодвинска».

(по материалам Архангельской епархии)