Архангелогородцы перестают верить в приметы

Отношение к собеседованиям стало более прагматичным — россияне реже придерживаются суеверий, отправляясь на интервью с работодателем.

Только каждый одиннадцатый архангелогородец верит в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование. Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь (если считать уход за обувью приметой, то это хорошая примета).

Подавляющее большинство респондентов против суеверий (91%): «Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей, или в итоге перенесёт ответственность на всех вокруг и высшие силы».



За 3 года суеверий стало меньше: 12% в 2021 году и 9% сейчас. Работодатели снимают лишние барьеры в найме в условиях кадрового голода, интервью становятся более конструктивными.

(фото с https://gretel-cafe-gostinaya.ru)