Прокуратура Поморья постановила сосульки убрать

В рамках надзорной деятельности органами прокуратуры Архангельской области уделяется пристальное внимание вопросам надлежащего содержания ответственными лицами общего имущества многоквартирных домов и административных зданий, в зимний период – своевременной очистке кровель от наледи и снега.

В целях исключения фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан с начала зимнего периода прокурорами принято свыше 70 актов прокурорского реагирования, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Указанные вопросы с учетом перепадов температур наружного воздуха остаются на контроле прокуратуры области.