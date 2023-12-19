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Прокуратура Поморья постановила сосульки убрать

В рамках надзорной деятельности органами прокуратуры Архангельской области уделяется пристальное внимание вопросам надлежащего содержания ответственными лицами общего имущества многоквартирных домов и административных зданий, в зимний период – своевременной очистке кровель от наледи и снега. 

В целях исключения фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан с начала зимнего периода прокурорами принято свыше 70 актов прокурорского реагирования, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Указанные вопросы с учетом перепадов температур наружного воздуха остаются на контроле прокуратуры области.

(фото с https://volsklife.ru)

25 январь 14:29 | : Будни

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