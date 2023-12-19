Отмечать Старый новый год собирается каждый третий архангелогородец

Отмечать старый новый год планируют 32% архангелогородцев (в 2023 было только 25%). Судя по комментариям, чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о «легких домашних посиделках».



Женщины будут праздновать новый год по старому стилю чаще мужчин (35 и 30% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату — среди респондентов старше 45 лет (36%): «Это наша история, забывать нельзя».



Старый новый год в кругу коллег будут встречать 5% россиян. В прошлом году таких было 3%.

(картинка с https://razrisyika.ru/img/cat-staryy-novyy-god-2170)