Архангельская область вступает в борьбу с детским гепатитом С

С августа этого года более тысячи детей по всей России, в том числе в Архангельской области, получили бесплатные препараты для лечения гепатита С за счет средств фонда «Круг добра». Но врачи обеспокоены тем, что многие дети, инфицированные гепатитом С, всё ещё находятся вне их поля зрения. Из-за того, что это заболевание на начальных этапах себя никак не проявляет, родители могут даже не подозревать о том, что их ребенок болен. А кто-то предпочитает замалчивать этот диагноз, считая его постыдным. Тем самым родители ставят под угрозу будущее, а иногда и жизнь ребенка. Специалисты Архангельской области рассказали, почему важно вовремя выявить гепатит С, а также о том, где и как в регионе получить медицинскую помощь.

Гепатит С — это хроническое инфекционное заболевание, которое передается через кровь. Попав в организм, вирус разрушительно действует на печень и другие важнейшие органы и системы. При этом человек ощущает себя здоровым, так как гепатит С долгие годы может никак не проявляться. Чаще всего он диагностируется случайно или когда пациент попадает в больницу с осложнениями, которые возникают уже на поздних стадиях заболевания. При этом у детей болезнь может сопровождаться отставанием в физическом и психическом развитии, а в перспективе негативно влиять на профессиональную и личную жизнь.

Болезнь благополучных людей

«Многие люди считают, что гепатит С — болезнь маргиналов, поэтому не сдают анализы. Обычно мы даже не задумываемся о возможности заражения гепатитом С, когда идем делать маникюр или педикюр, процедуры у косметолога, совершаем поход к стоматологу. Иногда в семьях, где есть взрослые с установленным диагнозом гепатита С, дети даже не обследуются, хотя существующие санитарные правила обязуют это делать в обязательном порядке. А с учетом того, что серьезные нарушения здоровья начинают проявляться, когда болезнь уже зашла слишком далеко, большинство взрослых и маленьких пациентов долгое время не подозревают о том, что инфицированы вирусом гепатита С», — рассказала Ирина Валентиновна Щепина, заместитель главного врача по работе с инфекционными заболеваниями Архангельской областной клинической больницы, к.м.н., врач высшей категории.

Столкнуться с этой инфекцией могут абсолютно благополучные люди. Дети могут быть инфицированы от матери во время родов, при переливании крови или других инвазивных медицинских и стоматологических процедурах. Медицинское заражение встречается редко, однако, увы, пока не исключено полностью. Подростки также подвержены «взрослым» факторам риска, при которых вирус может проникнуть в кровь: при нанесении татуировок и косметического татуажа, при пирсинге и обрезном маникюре, половым путем и употреблении наркотиков.

На сегодняшний день в Архангельской области на учете в Центре инфекционных болезней ГБУЗ АО АОКБ состоит 18 детей. В начале этого года мы пролечили 6 детей в возрасте от 3-х до 16 лет современными безинтерфероновыми схемами в системе ОМС. Еще 6 детей в настоящее время получают препарат по программе «Круга добра». На следующий год мы планируем пролечить 8 пациентов, которые достигнут в 2024 году возраста 3-х лет. По нашему мнению, такое количество пациентов, официально стоящих на учете в нашем лечебном учреждении, не отражает реальной ситуации распространения гепатита С в детской популяции, потому что далеко не все дети из групп риска обследуются на эту инфекцию. По эпидемиологическим данным, носителями антител к вирусу гепатита С может быть до 0,2% детской популяции.

Ласковый убийца

Гепатит С чаще всего не имеет специфических симптомов. Болезнь иногда может проявляться повышенной утомляемостью, легкими болями в животе или температурой тела 37–37,4 градуса. У детей заболевание может сопровождаться отставанием в развитии. Более выраженные симптомы появляются тогда, когда развиваются различные осложнения, в том числе цирроз печени, который может развиться даже в детском возрасте. За 10–20 лет болезни кроме цирроза и рака печени, гепатит С может вызвать различные внепеченочные проявления, включая поражение сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем. Современные схемы терапии позволяют излечивать пациентов с этим диагнозом практически в 100% случаев. Опыт лечения таких пациентов в нашем лечебном учреждении вселяет оптимизм, поскольку мы получили у всех пролеченных детей устойчивый вирусологический ответ, т.е. выздоровление.

Лечение всем детям!

Хорошая новость заключается в том, что с 2023 года абсолютно все дети в России могут получить бесплатное лечение гепатита С за счет средств фонда «Круг добра». Причем, как сообщили в Минздраве РФ, заявку на лечение можно подать не только через лечащего врача, но и через портал «Госуслуги». Читайте подробнее на сайте Минздрава https://minzdrav.gov.ru/news/2023/07/27/20361-hronicheskiy-gepatit-c-u-detey-mozhno-vylechit-za-schet-sredstv-fonda-krug-dobra .

Теперь каждый родитель может вовремя обратиться за лечением своего ребенка и защитить его от опасных осложнений заболевания. Для этого прежде всего необходимо сдать анализ крови на антитела к вирусу гепатита С. Это можно сделать бесплатно по направлению педиатра по месту жительства или в любой частной лаборатории. Обратите внимание, что положительный анализ на антитела не подтверждает диагноз «хронический гепатит С», а лишь говорит о контакте организма с вирусом. При наличии антител к вирусу гепатита С необходимо проверить, есть ли в крови РНК самого вируса. В этом поможет другой анализ — ПЦР-тест. Именно он позволяет поставить диагноз или устранить опасения.

Куда обратиться

В Архангельской области лечение гепатита С у детей проводится на базе амбулаторно – консультативного отделения Центра инфекционных болезней ГБУЗ АО АОКБ. Чтобы обратиться к специалистам Центра, требуется записаться на прием к врачу – инфекционисту по телефону 8(8182)636300. Принести на прием все результаты лабораторных обследований. После осмотра и проведения дополнительных обследований, будет принято решение о необходимости проведения противовирусной терапии, рекомендована схема терапии и указан перечень документов, запрашиваемых «Кругом добра».

Спасение ребенка теперь в руках родителей

Лечить детей от гепатита С необходимо как можно раньше. Это позволит защитить их от серьезных медицинских и социальных проблем в будущем. Среди них стигматизация (к сожалению, многие дети с таким диагнозом сталкиваются с негативным отношением к себе со стороны ровесников, работников школы, а иногда даже медицинских работников), ограничения занятий спортом (гепатит С — повод отказать ребенку в приеме в секцию и спортшколу). В будущем диагноз может повлиять на профессиональную и личную жизнь. В некоторые профессиональные учебные заведения, например кулинарные, военные, не зачисляют при наличии гепатита С. Излечение от этого инфекционного заболевания позволит начать жизнь с чистой страницы и откроет возможность планировать личную жизнь и создание семьи.