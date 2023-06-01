Сотрудники "ЭкоИнтегратора" подают пример милосердия к домашним питомцам

Выходные для водителя мусоровоза и диспетчеров регоператора «ЭкоИнтегратор» превратились в операцию по спасению ослабленных котят, которые были обнаружены на контейнерной площадке в Архангельске у дома №17 по улице Первомайской. Кто-то бросил их умирать в старой деревянной музыкальной колонке.
Все выходные диспетчеры выкармливали малышей – одного, к сожалению, спасти не удалось, а второму срочно нужна кормящая кошка и дом, где он сможет стать любящим и верным другом. Если вы готовы помочь в спасении котенка, напишите в личные сообщения региональному оператору https://vk.com/ecotko29.
Увы, находки в виде выброшенных в контейнеры животных – нередкость. Порой «люди» забывают о человечности и поступают с домашними любимцами как с ненужными вещами. Сотрудники «ЭкоИнтегратора» уже не раз спасали жизни выброшенным на помойку животным. Новые семьи обрели хомячки, черепахи, морская свинка, кошки и щенки.
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