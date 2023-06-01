Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудники "ЭкоИнтегратора" подают пример милосердия к домашним питомцам

Выходные для водителя мусоровоза и диспетчеров регоператора «ЭкоИнтегратор» превратились в операцию по спасению ослабленных котят, которые были обнаружены на контейнерной площадке в Архангельске у дома №17 по улице Первомайской. Кто-то бросил их умирать в старой деревянной музыкальной колонке.  

Все выходные диспетчеры выкармливали малышей – одного, к сожалению, спасти не удалось, а второму срочно нужна кормящая кошка и дом, где он сможет стать любящим и верным другом. Если вы готовы помочь в спасении котенка, напишите в личные сообщения региональному оператору https://vk.com/ecotko29.

Увы, находки в виде выброшенных в контейнеры животных – нередкость. Порой «люди» забывают о человечности и поступают с домашними любимцами как с ненужными вещами. Сотрудники «ЭкоИнтегратора» уже не раз спасали жизни выброшенным на помойку животным. Новые семьи обрели хомячки, черепахи, морская свинка, кошки и щенки.

 

31 июль 11:27 | : Будни

Главные новости


Кургия и Курья
Тринидад и Тобаго: рай для колибри, дайверов и производителей метанола. Поучительный пример для НАО

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20