Молодые архангелогородцы выбирают... гири

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся дружеский турнир по гиревому спорту среди юнармейцев.

В спортивном состязании приняли участие 12 юных атлетов из Приморского района. За одну минуту спортсмены должны были поднять гири над головой максимальное количество раз. Наравне с юношами в этих соревнованиях участвовали и девушки.

Один из лучших результатов показала 16-летняя Маргарита Серебренникова. Она занимается гиревым спортом уже 4 года, имеет 3-й спортивный разряд и участвует во многих региональных соревнованиях. В её планах – продолжать развиваться в этом виде спорта.

«Многие считают, что гиревой спорт – исключительно для мужчин, но это не так. Чтобы поднять гирю максимальное количество раз, нужна силовая выносливость, а не большие бицепсы. Ключевую роль играют мышцы спины и ног, поэтому тренировки носят комплексный характер, и одинаково подходят как для парней, так и для девушек», — отмечает Маргарита Серебренникова.

Гиревым спортом занимается и младший брат Маргариты — Руслан. Мальчику всего 12 лет, а он уже успел выиграть турнир среди учащихся Архангельской области в прошлом году, и принял участие во Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге и Кирове. Увлечение детей поддерживает их мама. Елена также занимается гиревым спортом.

«У меня болела спина. И вот дети стали говорить: «Мам, пошли на тренировку, все пройдет». Я послушала, и в правду, все прошло», — сказала Елена Серебренникова.

Как отметил тренер по гиревому спорту Александр Шиврин, в последние годы это спортивное направление становится всё более популярным среди молодёжи. Уже сейчас появляются спортсмены, которые только пошли в третий класс школы.

С приветственным словом перед участниками соревнований выступили депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов и руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов.

«Приятно видеть, что уже с раннего возраста молодёжь выбирает основным увлечением спорт. Кому-то нравится футбол, плавание, бокс или гири. Самое важное – найти «свой» вид спорта и развиваться в нём, укрепляя своё здоровье. А главная задача тренеров – подготовить молодых высококлассных спортсменов, представляющих Архангельскую область на соревнованиях разного уровня» - сказал Александр Дятлов.

«Один из главных приоритетов народной программы «Единой России» - создание условий для занятий спортом. И это не только развитие необходимой инфраструктуры и строительство спортивных площадок, но и популяризация спорта среди подрастающего поколения. Считаю, что подобные турниры активно этому способствуют», - подчеркнул Иван Воронцов.

В заключении все участники дружеских соревнований были награждены грамотами от регионального отделения «Единой России».

«Перед нами стоит важная задача — воспитание молодежи. В контексте нашего партийного мероприятия, занятия спортом входят в Концепцию патриотического воспитания школьников – это повышение активности будущих граждан, развитие ответственности, сохранение духовности, укрепление государства», - резюмировал член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Алексей Белый.



