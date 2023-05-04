Елена Доценко популярно объяснила, как в любом возрасте приручить смартфон

Председатель правления Ассоциации выпускников САФУ Елена Доценко провела обучающее занятие для архангелогородцев серебряного возраста.

В ходе практического занятия на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» она рассказала нюансы использования смартфона.

«Занятие построено таким образом, чтобы полученную информацию можно было тут же отработать на практике. А чтобы эти навыки лучше закрепились, мы выдали каждому участнику памятку, в которой прописана эта информация», - отметила Елена Доценко.

Некоторые участники мероприятия могли похвастаться уверенным опытом владения смартфона. Так, член совета ветеранов округа Майская горка Светлана Горева рассказала, что активно ведет группу ВКонтакте своего Совета ветеранов. Несмотря на это, на занятии узнала много нового.

«Для меня стало открытием, как управлять основными настройками смартфона: как изменить яркость, как отключить звук. Это очень полезная информация, потому что неоднократно возникали неловкие ситуации, когда во время концерта начинает громко звенеть телефон», - сказала Светлана Геннадьевна.



В ходе лекции были затронуты и вопросы защиты от мошенников. Не секрет, что пожилые люди доверчивы и зачастую становятся жертвами злоумышленников.

«Один раз пришло сообщение, что мои сбережения находятся под угрозой. Я тут же обратилась в банк, и оказалось, что сообщение было от мошенников. Впредь я стала осторожней. Сегодня нам рассказали и показали, как этого избежать», - сказала ветеран округа Майская горка Тамара Ошуркова.

Как отметила Елена Доценко, лучший способ уберечься от телефонных мошенников – не отвечать на звонки с незнакомых номеров, и удалять подозрительные сообщения, не открывая их. Также она рассказала о сервисах, которые способны защитить от кибератак.