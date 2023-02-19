Архангельский специалист дал советы по обеспечению безопасности детей

1 июня — Международный День защиты детей.

«То, что с тобой случилось, сделало тебя сильнее».

«Я был ребенком. мне не нужно было быть сильным, мне нужно было быть в безопасности».

Руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый сообщил, что: -"Международный день защиты детей ‑ это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.





Защита детства является важнейшим государственным приоритетом.





В Основном законе закреплены права ребенка. Конституция России гарантирует ребенку право на жизнь и утверждает ответственность государства охранять и защищать человеческую жизнь. Конституция РФ запрещает эксплуатацию детей, а также их похищение и торговлю. Для государства РФ охрана детского здоровья является главным фактором развития. Вне зависимости от социального положения ребенок имеет право получить медицинскую помощь в любом государственном медицинском учреждении.

Конституция гарантирует право ребенка на воспитание в семье. Каждый ребенок имеет право на родительскую защиту и заботу. Государство, в свою очередь, предпринимает целый комплекс мер по поддержке семей и помощи многодетным семьям. Также по Конституции РФ никто не имеет права забрать ребенка у родителей без достаточных на то оснований.





Обязательным является получение основного общего образования, которое по Конституции РФ является бесплатным. Также каждый имеет право бесплатно поступить в высшее учебное заведение на конкурсной основе.





Дети имеют право на свое жилище. Под местом жительства детей понимается место жительства их родителей или опекунов. Однако бывают случаи, когда лица не имеют жилья и не имеют возможности его приобрести. Тогда государство осуществляет помощь через предоставление различных льгот или жилищных сертификатов. "

Проблема безопасности детей - знаковая. Каждый год в России пропадает более 40 тысяч детей - до сих пор числятся пропавшими без вести свыше тысячи несовершеннолетних.

Почти все - 98% потерянных детей - в конце концов находятся. Но некоторые из них все еще пропадают без вести: около 10% случаев исчезновения детей в России связано с преступлениями или несчастными случаями.

Даже если ребенок, как вам кажется, под присмотром, он все равно может пострадать.

Впереди школьные каникулы , многие дети уедут на природу. Вода — самая большая опасность. Чтобы ребенок не пострадал, нужно, чтобы он сам относился к этому вопросу серьезно.

Надо сделать все, чтобы отдыхающий с ребенком родитель прекратил смотреть в свой гаджет или книгу, не спал, а смотрел на голову ребенка, если он в воде. И это притом что родитель невероятно бодрый, а дистанция до ребенка исчисляется секундами. В остальных случаях он должен быть в воде вместе с ребенком, обеспечивая его безопасность.

Дети и взрослые должны знать элементарные правила безопасности:

Ходить летом в яркой одежде.

Если это дошкольник или школьник, он должен ходить за руку со взрослым.

В любом возрасте мобильный телефон должен быть всегда заряжен.

Всегда должно быть понимание: если ты ребенок и ты заблудился — стой на месте, мы найдем тебя. Можешь вытоптать поляну, написать на ней бревнами: «Я здесь». Но главное — не уходи далеко.





Детская безопасность на нас с вами, на взрослых, не на ребенке. Это главное понимание сегодняшнего дня. Родитель должен дружить со своим ребенком, тогда между ними будет доверие, родитель будет узнавать о проблемах ребенка. Тогда очень многое, что ребенку будет неудобно рассказывать, родитель будет знать и сможет вовремя поправить.

Когда пропадает ребенок, счет времени идет на часы и даже минуты, поэтому без помощи волонтеров, членов обществ охотников, рыболовов, местных жителей не обойтись. Будьте внимательны, обращайте внимание на детей, которые гуляют одни.

Чаще пропадают подростки, которые самостоятельно уходят из дома. Причинами могут быть конфликты дома, в школе, с друзьями.

Важно говорить со своим ребёнком и слушать его, не ругать, если он нахулиганил. Будьте внимательнее,

добрее и терпеливее.

«Безопасность детей – необходимое условие для их жизнедеятельности. Это не только вопрос гарантий или социальной ответственности, но и важный момент для здорового развития нашего общества », – резюмировал Алексей Белый