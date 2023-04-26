Алексей Белый: Никотин заставляет женщин глупеть

31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый рассказал об опасностях курения:

- Пассивное курение так же опасно, как активное!

Оно повышает риски многих заболеваний и может привести к сокращению жизни на 10–13 лет.

На стенах и мебели в твоем доме есть частицы табачного дыма, которые могут быть опасны для здоровья.

Причем они есть даже в том жилье, где никто никогда не курил — спасибо курящим соседям.

Воздействие этих частиц называется третичным курением. Чтобы обезопасить себя, проводи тщательную и регулярную уборку.

Никотин заставляет женщин глупеть.

Он снижает концентрацию гормона эстрогена в крови. Эстроген выполняет в теле женщины разные функции, в том числе положительно влияет на работу мозга. Низкий эстроген — низкая способность рассуждать, планировать и организовывать.

У людей, которые курят сигареты с ментолом, развивается более сильная зависимость, чем у курящих6 обычные.

Облучение при выкуривании 20 сигарет в день в течение года соответствует дозе от 200 рентгеновских обследований.

Это ведет к разрушению целостности ДНК и РНК, повышенному риску онкологических заболеваний, повреждению сосудов, изменениям в составе крови.

Те, кто курит обычные или электронные сигареты, в 5–7 раз чаще заболевают коронавирусом, чем те, кто не курит совсем.

Это выяснилось в результате исследования, в котором приняли участие 4351 человек в возрасте от 13 до 24 лет.

Кальян не менее вреден, чем сигареты.

За полчаса с кальяном ты получишь столько же угарного газа, сколько при выкуривании пачки сигарет.

«Здоровый образ жизни – необходимое условие хорошей учёбы, работы, качества жизни . Человек, который ему привержен, более стрессо–устойчив, способен сильнее вкладываться в порученное ему дело, в конце концов, он меньше болеет. Поэтому то, о чём мы говорим, – это не только вопрос социальной ответственности, но и важное условие для здорового развития любого человека », – резюмировал Алексей Белый и пригласил всех желающих 31 мая в 16.00 в Центр "Патриот" пр. Троицкий, д. 118, где пройдёт сегодня знаковое музыкальное театрально-профилактическое мероприятие "День без табака" для детей, подростков, молодёжи и их родителей. Также эксперт выражает слова благодарности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской области, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Новодвинск, Приморского округа, города Архангельск за поддержку и неравнодушие в данном конкретном профилактическом мероприятии .