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Алексей Белый: Никотин заставляет женщин глупеть

31 мая отмечается Всемирный день без табака.

 

 Специалист  ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый рассказал об опасностях курения:

 

- Пассивное курение так же опасно, как активное!

 

Оно повышает риски многих заболеваний и может привести к сокращению жизни на 10–13 лет.

 

На стенах и мебели в твоем доме есть частицы табачного дыма, которые могут быть опасны для здоровья.

 

Причем они есть даже в том жилье, где никто никогда не курил — спасибо курящим соседям.

 

Воздействие этих частиц называется третичным курением. Чтобы обезопасить себя, проводи тщательную и регулярную уборку.

 

Никотин заставляет женщин глупеть.

 

Он снижает концентрацию гормона эстрогена в крови. Эстроген выполняет в теле женщины разные функции, в том числе положительно влияет на работу мозга. Низкий эстроген — низкая способность рассуждать, планировать и организовывать. 

 

У людей, которые курят сигареты с ментолом, развивается более сильная зависимость, чем у курящих6 обычные.

 

Облучение при выкуривании 20 сигарет в день в течение года соответствует дозе от 200 рентгеновских обследований.

 

Это ведет к разрушению целостности ДНК и РНК, повышенному риску онкологических заболеваний, повреждению сосудов, изменениям в составе крови.

 

Те, кто курит обычные или электронные сигареты, в 5–7 раз чаще заболевают коронавирусом, чем те, кто не курит совсем.

 

Это выяснилось в результате исследования, в котором приняли участие 4351 человек в возрасте от 13 до 24 лет.

 

Кальян не менее вреден, чем сигареты.

 

За полчаса с кальяном ты получишь столько же угарного газа, сколько при выкуривании пачки сигарет. 

«Здоровый образ жизни – необходимое условие хорошей учёбы, работы, качества жизни . Человек, который ему привержен, более стрессо–устойчив, способен сильнее вкладываться в порученное ему дело, в конце концов, он меньше болеет. Поэтому то, о чём мы говорим, – это не только вопрос социальной ответственности, но и важное условие для здорового  развития любого человека », – резюмировал Алексей Белый и пригласил всех желающих 31 мая в 16.00 в Центр   "Патриот" пр. Троицкий, д. 118, где пройдёт сегодня знаковое музыкальное театрально-профилактическое мероприятие "День без табака" для детей, подростков, молодёжи и их родителей. Также эксперт выражает слова благодарности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской области,  муниципальной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Новодвинск,  Приморского округа, города Архангельск за поддержку и неравнодушие в данном конкретном профилактическом мероприятии . 

31 май 08:33 | : Будни

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