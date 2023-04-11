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Северодвинские школьники поговорили со священником о власти денег на примере Раскольникова

    Протоиерей Александр Лашков побеседовал с воспитанниками северодвинской школы № 6 с углубленным изучением иностранных языков об истории Родиона Раскольникова. Беседа прошла по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

    «Мы порассуждали о жизни главных героев романа, — прокомментировал встречу отец Александр. — Поговорили о власти денег над людьми, опасности и пределах мечтательности, последствиях постоянной тяги к новым удовольствиям, недопустимости отчаяния, о возможности и пользе раскаяния, о силе человеческой любви в познании любви к Богу».

    По словам священника, чрезмерное увлечение какой-нибудь навязчивой идеей в сочетании с крайним эгоизмом и неверием в Бога может толкнуть человека на преступление: «Но в чем преступление Раскольникова? Достоевский не был бы великим писателем, если бы оставил на поверхности ответ на этот вопрос. Другой вопрос: А раскаялся ли Раскольников? Или: в чем он раскаялся, а в чем — нет?»

    Читать Достоевского очень сложно, считает отец Александр. «Не уверен, что в 16-18 лет можно самостоятельно раскрыть творческий замысел великого мастера психологического романа, — отметил клирик. — Поэтому важная роль в разъяснении всех особенностей произведения отводится учителю литературы. А рассуждения священника, надеюсь, были интересным и полезным дополнением; обратили внимание школьников на какие-то важные детали, которые останутся незамеченными в рамках светской программы».

    «Судя по напряженным лицам слушателей, я видел способность молодых людей к интеллектуальному и нравственному труду на уроках литературы. Значит, будет тот самый положительный результат, ради которого и создавались произведения, признанные мировыми шедеврами человеческой мысли», — поделился впечатлениями протоиерей Александр Лашков.

    Северодвинское городское благочиние выразило благодарность администрации школы и родителям, организовавшим встречу.

    В беседе со старшеклассниками были упомянуты эпизоды из следующих произведений: Н.В. Гоголь (1809-1852): Страшная месть, 1831; Н.С. Лесков (1831-1895): Леди Макбет Мценского уезда, 1864; Джек Лондон (1876-1916): Время-не-ждёт, 1910, Мартин Иден, 1909; Лион Фейхтвангер (1884-1958): Семья Опперман, 1933, Еврей Зюсс, 1964; Гончаров И.А. (1812-1891): Обломов, 1859; Толстой Л.Н. (1828-1910): Война и мир, 1869. 

(по материалам Архангельской епархии)

17 май 09:13 | : Будни / Верую

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