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Паперть Владимирского храма в Северодвинске украсила художественная ковка

Продолжает преображаться храм в честь Владимирской иконы Божией Матери в Северодвинске. Недавно художники завершили роспись, а сейчас новый облик обрела входная группа.

«Мы полностью заменили навес над входом в храм, установили новые двери с декоративными деталями и стеклянными вставками, а также выложили крыльцо клинкерной плиткой. Она морозоустойчива, меньше поддается износу, препятствует скольжению», — рассказал настоятель храма священник Димитрий Апполинариев.

Кроме того, вход во Владимирскую церковь украшен элементами художественной ковки — это перила, столбы и фигурные компоненты под навесом.

Напомним, 8 января 2023 года митрополит Корнилий освятил росписи храма, которые выполнили специалисты художественной мастерской Александра Плигина. Специалисты трудились около года. Площадь художественно оформленной поверхности — около 600 квадратных метров. Росписи выполнены маслом в стиле, приближенном к византийскому. Фрески покрыты лаком для яркости и долговечности. Чтобы изображения не пачкались копотью и пылью в храме смонтировали систему приточно-вытяжной вентиляции и утеплили стены. Все работы выполнены на пожертвования прихожан.

Еще ранее, в 2021 году храм украсила архитектурная подсветка.

Владимирский храм построен в новом районе Северодвинска в 2008 году. Церковь названа в честь старинной Владимирской иконы Божией Матери, которую жители города чудом уберегли от осквернения в безбожное советское время. Архитектурным прототипом церкви стал храм Вознесения Господня на Андриановом острове Никольского рукава Северной Двины.

Па́перть (от греч. parapetros) — церковное крыльцо, площадка перед входом в церковь. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

(по материалам Архангельской епархии)

03 февраль 09:12 | : Культура / Верую

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