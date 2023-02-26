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Россияне поспорили насчет возраста призыва в армию

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении нижнего предела призывного возраста с 18 до 21 года, а верхнего — с 27 до 30 лет. Первую часть инициативы россияне одобряют, вторую — нет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Идею увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 42% россиян поддержали, 27% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (32%), 46% отнеслись отрицательно.

 Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

 Незадолго до начала СВО SuperJob выяснил, что большинство россиян — за контрактную армию.

(фото с https://dzen.ru/a/YnuEvm_GvlR1FekY

14 март 07:30 | : Будни

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