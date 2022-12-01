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Россияне о новых сроках призыва в армию. Но большинство за контрактную

Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Первую часть инициативы россияне одобряют, вторую — нет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Идею главы Минобороны РФ в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 42% россиян поддержали, 27% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (32%), 46% отнеслись отрицательно.

 Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

 Незадолго до начала СВО SuperJob выяснил, что большинство россиян — за контрактную армию.

24 декабрь 07:18 | : Будни

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