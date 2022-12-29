"ЭкоИнтегратор" наладил регулярный прием населения в Виноградовском районе

2 февраля Виноградовский округ посетили Александр Шинкарев, заместитель генерального директора ЭкоИнтегратора по производству и коммерческой деятельности и Ольга Барболина, заместитель начальника управления реализации услуг по обращению с ТКО.



Александр Шинкарев встретился с главой округа Александром Первухиным, а Ольга Барболина провела прием граждан по вопросам оказания услуг по обращению с ТКО.



– В ходе встречи с Александром Шинкаревым обсудили вопрос по вывозу ТКО с контейнерных площадок, а также строительство площадок стационарных пунктов временного накопления ТКО в д. Осиново, п. Сельменьга и в п. Усть-Ваеньга, – рассказал Александр Первухин, – Достигнута договоренность, что ежемесячно представитель регионального оператора будет приезжать в Виноградовский муниципальный округ и проводить прием физических и юридических лиц по вопросам оказания услуг по обращению с ТКО.