Архангельский эксперт объясняет, как уберечь ребенка от опасностей в Сети

7 февраля - День безопасного интернета, он отмечается каждый второй вторник февраля.

Современные дети проводят в Интернете практически все свое свободное время, общаются, знакомятся, узнают что-то новое. Вместе с тем в виртуальном пространстве дети, сами того не понимая, могут нарушить закон и получить за это реальный срок. В Сети они часто становятся жертвами жестокости, насилия и обмана.

О проблемах обеспечения безопасности детей и подростков в интернет-пространстве, способах защиты несовершеннолетних от деструктивной информации и вовлечения в преступную деятельность рассказал руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый :

- Поколение, живущее в Сети

Дети, которые родились в эпоху Интернета, выстраивают виртуальную связь с внешним миром через социальные сети. Поэтому подростки так сильно зависимы от информационных технологий. Интернет стал образом жизни, именно в нем молодежь находит образцы для подражания в поведении, стиле одежды, манере общения, питании, хобби, взглядах на окружающий мир. При этом онлайн-играм они предпочитают именно общение и разного рода взаимодействие. Проблема игровой зависимости не так иногда остра, как проблема контроля за тем, с кем и как они общаются.

Всемирная сеть - это удобная площадка для проведения разного рода криминальных, информационно-террористических актов. Именно здесь сейчас вербуют в террористические организации, выкладывают рецепты изготовления взрывчатых и ядовитых веществ, оружия, алгоритмы для хищения данных, вредоносные программы. Целые группы работают над вовлечением детей в производство и распространение порнографии.

Также в Сети ведется пропаганда суицида. Сейчас это модная тема, но с точки зрения объема правонарушений, с которыми сталкиваются несовершеннолетние подростки в Интернете, - капля в море. Куда чаще подростков привлекают к ответственности за взлом данных, распространение вредоносных программ, пропаганду идей экстремизма, ксенофобии и агрессивного национализма. Не менее часто они становятся жертвами педофилов, которые вымогают у них фотографии и видео, и разного рода мошенников.

Согласно исследованиям, из сайтов с маркировкой 18+ наибольший интерес у совершеннолетних вызывают эротические и порнографические сайты, на втором месте оружейная тематика, на третьем - нецензурная лексика.

Экстремизм и ксенофобия

В сети «ВКонтакте» достаточно групп, которые под псевдоправославными, псевдорусскими, псевдонационалистическими лозунгами и красивыми фотографиями пробуждают у подростков расовую ненависть и религиозную нетерпимость.

Когда ребенок заходит в группу и день за днем видит одни и те же лозунги и картинки по определенной тематике, он впитывает этот негатив и затем сам начинает распространять его. Есть открытые сообщества - Национальный союз России, Русский национализм, Русская сторона реальности, реально действующие группы, большую часть которых составляют несовершеннолетние.

Террористы, провокаторы, иностранные агенты

В Сети работает достаточно вербовщиков, в том числе запрещенной организации ИГИЛ и других. Вербовка может начинаться как невинное культурное общение на тему Востока, его религий, практик. Затем студентам может поступить приглашение приехать на летние каникулы в некий культурный центр. Предлагают оплатить перелет, устроить размещение, культурную программу. Мало кто из студентов, считающих себя взрослыми и стремящихся к свободе, удержится от искушения куда-нибудь бесплатно слетать. Тем более, если до этого несколько месяцев велась переписка. Он сообщает родителям, что улетел с друзьями, и с этого момента ребенка можно считать практически потерянным.

Также нужно знать, что к мальчикам и девушкам применяют разные технологии обработки. Юношей вербуют, спекулируя на потребности кого-либо защищать, либо на любви к деньгам. Девочкам обещают счастливый брак с восточными мужчинами, рисуя последних в романтическом свете. В сети вербовщиков попадают нормальные дети из хороших семей, потому что работают с ними профессионалы. В настоящее время вербовщики переходят от студентов к школьникам, обещают им заработки за выполнение посильных заданий. При этом уверяют, что детям ничего не будет, так как они несовершеннолетние. Только забывают сказать, что постановка на учет может повлиять на содержание характеристик, которые требуются для дальнейшего обучения в вузах или училищах, службе в армии. Так, один проступок может повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Антиобщественное поведение, насилие, жестокость

Огромное количество ресурсов пропагандируют антиобщественное поведение, насилие и жестокость. Модным становится смотреть ролики о пытках животных, где представлены издевательства над лошадьми, кошками, собаками. Со временем просмотр такого видеоряда приводит к тому, что дети воспринимают издевательства над животными как нормальное поведение.

Недавно еще существовала группа «Груба, да мне по***», в которой состояло огромное число несовершеннолетних. Очень много сообществ, посвященных оскорблениям и нецензурщине. Более 70% слов в таких пабликах - ненормативная лексика. Смысл всех постов - кто витиеватее выругается и оскорбит других. Постепенно такое «творчество» начинает выливаться и в обычную жизнь.

Распространение порнографии

Даже если просто набрать в поиске «ВКонтакте» слово «девочки», выпадет много порнографического контента. Ребенок семи-девяти лет может набрать это слово, совершенно не понимая, что у него есть особый смысл. Увидев необычные картинки с полуголыми людьми, он, скорее всего, будет заинтересован, а просмотр контента без пояснения взрослых может привести к тому, что все виды сексуальных отклонений он со временем начнет считать нормой и частью жизни, так как на порносайтах достаточно изображений с детьми. Основные сайты, которые посещают подростки, - с музыкой и фильмами. При этом все они увешаны баннерами с полуобнаженными женскими телами. Ребенок, подбирая к презентации некий звуковой ряд, может попасть совсем не на музыкальный контент, и чем закончится просвещение поневоле, неизвестно.

Стандартная схема педофилов - отыскать жертву и склонить к сексу. Педофилы находят детей на сайтах знакомств в соцсетях, просят фотографии в обнаженном виде, а потом приглашают домой. Часто ребята попадаются, когда заходят в анонимный видеочат, где хотели бы познакомиться с девочкой. Сначала думают, что раздеваются для новой знакомой, а педофилы записывают видео, затем начинают шантажировать, обещая выложить скриншоты в пабликах и соцсетях, и заставляют ребенка присылать все новые и новые фото и видео. Шантаж может продолжаться недели и месяцы. Запуганный ребенок делает все больше и больше материала, начинает втягивать в это своих друзей, чтобы выполнить требования преступника. Как правило, видео и фото детей - востребованный товар у педофилов в России, Европе и США. Развращенные таким образом дети, если вовремя не вмешаются взрослые, начинают зарабатывать на жизнь, продавая свои фотографии, вовлекаются в детскую проституцию. Каждый второй ребенок, зарегистрированный «ВКонтакте», хотя бы раз получал сообщения интимного характера. Родителям об этом дети рассказывают редко, как правило, взрослые вообще не интересуются жизнью ребенка в Сети.

Особо предупреждаю, что ранее развращение детей наносит непоправимый вред их здоровью!

Киберпреследования и кибербуллинг

Наши дети периодически сталкиваются с травлей, унижениями и оскорблениями в Сети. Для ребенка, ведущего социальную жизнь в виртуальном пространстве, травля, которая происходит в Интернете, имеет не меньшее значение, чем если бы это было в реальной жизни.

Травля в школе знакома многим, кто учился в советских школах. Сейчас это явление переместилось на просторы Интернета, где процветают кибербуллинг и киберпреследования. Кибербуллинг - это нападение с целью нанесения психологического вреда. Осуществляется через электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, а также посредством мобильной связи. Киберпреследование - выслеживание жертвы с целью организации уже реального нападения, избиения, изнасилования. Причем преступники хотят не просто власти над жертвой, для них важно заснять преступление на видео, чтобы распространить его по Сети. То есть самоутвердиться за счет того, что показали акт общего избиения всем и во всех подробностях.

Понятие о справедливости у них носит порой странный характер.

Помимо суицидальных сообществ, о которых уже много сказано, есть такие, где подростки соревнуются в нанесении себе вреда, режут разные части тела. Например, группа «Зал самоубийц». Там комментарии звучат примерно так: «О, круто, я делаю это каждый день! А я делаю это и на левой ноге, и на правой! А я вообще теперь ради этого живу, раньше не знала, зачем живу, а теперь смысл есть - боль испытываю, и живу». В итоге девочки привыкают так жить и ищут себе пару среди садистов-мужчин, которые будут над ними издеваться, потому что уверены в том, что причинение боли - это нормально, хорошо, дает смысл жизни. Страшно представить, как они будут воспитывать детей…

Пропаганда нездорового образа жизни

В «ВКонтакте» есть сообщество, которое называется «Привет, сейчас пьем!», в нем около 80 тысяч подписчиков, много несовершеннолетних. Начинает работу с инструкции, как можно предложить новость. Требования к описанию поста: «Привет, сейчас [время], [место], пью [название напитка]. Например, «Привет, сейчас 10 утра, Москва, пьем виски!» Листая ленту с таким видеорядом, дети привыкают, что нормально в 10 утра пить виски.

В открытом сообществе токсикоманов «ВКонтакте» рассказывают, что лучше нюхать, дают советы, что надо съесть после того, как понюхал, чтобы мама не узнала.

Из-за таких сообществ у ребенка происходит смещение нравственных ориентиров. Он начинает думать, что алкоголики, токсикоманы и те, кто себе причиняют вред, - это скрытая, особая каста людей со своими традициями, ценностями. Что это нормально. Более того, все остальные ведут серую жизнь.

Азы безопасности

Объяснить правила безопасного поведения в Сети ребенку нужно с самого раннего возраста, когда он только стал обладателем своего первого гаджета.

Выработать у него навыки использования Интернета как помощника в поиске познавательной информации. Искать не за него, а вместе с ним. Родители должны заранее составить список полезных познавательных ресурсов и познакомить с ними ребенка, добавив их в разрешенные на компьютере сети.

Раскрывать больше информации о рисках в сети Интернет, о возможном интересе к аккаунтам, почте и данным подростка со стороны преступников.

Необходимо следить, чтобы регулярно обновлялся антивирус на ПК, использовать фильтрацию и блокировку контента. Подобных программ много, есть коммерческие и условно бесплатные, провайдеры предоставляют такую услугу, и стоит это приемлемо. Нужно объяснить ребенку, что такое компьютерный вирус и запретить пользоваться ссылками, скачивать программы на компьютер или телефон. Если ребенок зарегистрировался в соцсетях, добавиться в друзья и смотреть, с кем он там еще дружит. Проявлять интерес к действиям ребенка в виртуальном мире, учить его правильно общаться. Тогда у него не появится один аккаунт для мамы, а другие для жизни в Сети.

Следует объяснить, что при использовании чужих компьютеров или мобильных устройств нужно всегда выходить из своего аккаунта. Правильным будет научить ребенка придумывать сложный пароль для защиты от взлома.

Есть еще несколько нехитрых правил:

- Никогда не отвечать на сообщения незнакомцев.

- Не встречаться с людьми, с которыми познакомился в Сети, не высылать свои фотографии.

- Не рассказывать незнакомым людям в Интернете о месте жительства и учебы, не сообщать свой номер телефона.

- Не использовать бесплатный wi-fi в метро, кафе, на улице, в транспорте, так как это может привести к потере данных.

Алекаей Белый настоятельно рекомендует придерживаться приведенного выше алгоритма при взаимодействии ребенка с виртуальным пространством.