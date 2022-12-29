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"Нет режиссерке!". Большинство россиян с подозрением относятся к феминитивам

6 из 10 россиян отрицательно относятся к новым феминитивам. Использует их в речи только каждый пятый, причем большинство — в шутку или с сарказмом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Современные феминитивы (например, режиссерка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 63% россиян отрицательные эмоции: «Ухо режет»; «Коверкает русский язык»; «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше». Положительных оценок только 4%: «Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше?!» Каждому пятому все равно: «Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них».

 В устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% россиян: наравне с другими существительными — 3%, еще 19% — исключительно в шутливой или саркастичной манере.

 Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, — среди женщин! 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи.

06 февраль 07:31 | : Будни

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