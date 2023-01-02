Алексей Белый: любите братьев наших меньших и берегите их!

22 января - День братьев наших меньших. О главном смысле этого дня рассказал руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый:
- Разве можно не любить животных – братьев наших меньших? Они такие разные – большие и не очень, лохматые и гладкошёрстые, ласковые и характерные… Зачастую они очень умные и способны проявлять эмоции, демонстрировать свою любовь другу-человеку, искренне скучать по нему и, конечно, оберегать его от беды.
Кот, собака, черепаха, хомяк или даже попугай – питомец может быть каким угодно, за его поведением можно наблюдать часами, он всегда вызывает умиление и радость. Эти милые создания не знают, что такое ложь или предательство – они просто не способны на такое. А вот про людей такого, к сожалению, не скажешь…
В День братьев наших меньших хотелось бы напомнить об ответственности, которую вы берете на себя, когда заводите питомца. Очень часто некогда домашний любимец попадает на улицу, и как обернётся такая ситуация, доподлинно неизвестно. Любите братьев наших меньших и берегите их!