Лучше поздно, чем никогда. Как экологично встретить Новый год и Рождество

Советы от руководителя проектов движения «Чистый Север – чистая страна» Артема Смолокурова:



- Около 48% россиян выбирают искусственные елки. Такие деревья делают из металла и пластика, поэтому они долговечные, прочные и удобные. Из-за микса материалов в составе их сложно переработать, но этот вариант не самый плохой для экологии, если учитывать одно условие: искусственное дерево окупит свой экологический след (ресурсы на производство, транспортировку и продажу) только спустя несколько лет ежегодного использования. Поэтому, если у вас уже есть такая елка, не торопитесь ее выбрасывать и наряжайте как можно дольше.



Если вам нравится запах хвои, выбирайте живые сосны, ели и пихты. Но важно покупать их на елочных базарах у продавцов с документами на заготовку и провоз растений. Такие хвойные выращивают в питомниках без вреда лесной экосистеме. Чтобы сократить углеродный след транспортировки, также обращайте внимание, откуда дерево — лучшим вариантом будут ели из местных лесных хозяйств.



Самым безопасным для окружающей среды будет решение украсить комнатное растение или сделать елку из того, что есть дома: гирлянды, книги, винные пробки — в интернете есть много идей и пошаговых инструкций такого апсайклинга. Стоит позаботиться и об игрушках. Постарайтесь не покупать каждый год шары и мишуру, замените их на DIY (от английского do it yourself «сделай сам») украшения, например, сушеные апельсины или декорированные шишки. Еще игрушками с прошлого года можно обмениваться с друзьями. После такого фришеринга (обмен вещами) будет казаться, что квартира украшена новыми аксессуарами.



Электронные сертификаты и локальные производители: что подарить близким?



Сделать подарок и не навредить окружающей среде просто: вместо вещей подарите эмоции. Например, прыжок с парашютом, обучение дэнсхоллу или билет в театр. Символичные сувениры, которые быстро станут ненужными, можно заменить на электронные подарочные сертификаты и подписку на стриминговые или книжные сервисы.



Еще один способ поддержать экологию — выбирать экофрендли бренды и местных производителей. Например, мерч экологического движения «Чистый Север - чистая страна» сделан в Natural Advance из переработанного пластика, Plastic Monster шьют сумки, шопперы и рюкзаки из отходов производства и вторсырья, а у Larimar Lab вся косметика из натуральных компонентов.



Праздничную цветную пленку, ленты и подарочные пакеты лучше заменить на бумажную упаковку. Но учтите: бумага требует больше ресурсов на переработку и утилизацию, чем тот же пластик, а если к ней добавляются блестки, фольга или ламинация, это делает бумагу неперерабатываемой вовсе. Поэтому советуем от подарочной упаковки отказаться — поверьте, подарок от этого хуже не станет.



Новогодний стол без отходов?



Застолье — обязательное условие новогоднего праздника. Чтобы не выбрасывать еду после уикенда, готовьтесь к ужину заранее: посчитайте гостей, составьте меню и спланируйте количество блюд. В магазин лучше идти со списком, чтобы импульсивно не взять лишнего и не поддаться маркетинговым уловкам. Или купить продукты онлайн: в приложении вы сможете проанализировать корзину и отказаться от ненужных товаров.



Свежие овощи, мясо, молоко и другие продукты можно купить на фермерских ярмарках или у локальных фудбрендов. Когда будете выбирать продукты, обращайте внимание на упаковку: лучше отказаться от нее совсем или выбирать товары в контейнерах и пакетах из перерабатываемых материалов.



Чтобы еда не успела испортиться, приготовленные блюда разделите на быстропортящиеся и те, которые не пропадут в течение долгих праздничных выходных. А еще — не заправляйте все оливье сразу, делайте это частями перед подачей на стол.



Если в планах встретить 2023 год в большой шумной компании, откажитесь от одноразовой посуды. Бумажные стаканчики и тарелки — тоже не выход. Чтобы бумага не размокла от еды, ее покрывают полиэтиленом. Такой многослойный материал практически не перерабатывается. Многоразовая посуда намного экологичнее.



Отличных вам праздников!