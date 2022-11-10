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От нейтрального до мрачного. Предновогоднее настроение жителей СЗФО

Настроения соискателей на российском рынке труда по итогам 2022 года оказались на нейтральном уровне и не почти не улучшились по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

«По итогам четвёртого квартала общий индекс самочувствия трудящихся в регионах СЗФО находится на уровне –0,08 пункта. Это в целом соответствует показателям в 3 квартале. То есть общие настроения людей, а также их ощущение себя на рынке труда стали чуть-чуть выправляться и немного улучшаться после осенних событий. Но при этом если сравнить текущие настроения местных жителей с прошлогодними зимними показателями, мы увидим, что настроения у людей всё-таки стали существенно хуже. Так в декабре прошлого года трудящиеся СЗФО чаще отмечали положительное настроение (+0,5 пункта) относительно своего состояния на рынке труда, сейчас же это всё больше отрицательные значения», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 В разрезе всей страны пессимистичнее всего в 4 квартале, как и в 3, настроены соискатели из Москвы и Московской области. Также большую обеспокоенность своим положением на рынке труда по-прежнему выражают респонденты из Северо-Западного ФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стабильнее всего себя ощущают респонденты из Уральского ФО. Однако, ни в одном из федеральных округов не выявлен положительный индекс самочувствия соискателей.

Самые мрачные настроения на рынке труда в 4 квартале по-прежнему испытывают работники сферы искусства и развлечений, IT-сферы и представители высшего менеджмента (-0,16). В целом представители лишь 6 профессиональных сфер имеют позитивные взгляды на рынок труда сейчас, в остальных1 6 сферах наблюдаются пессимистические взгляды. Позитивнее остальных настроены соискатели из области спорта, салонов красоты, розничной торговли и продаж.

 Рост депрессивных настроений среди соискателей может быть связан с общим трендом «затихания» рынка перед новогодними каникулами и уменьшением числа интересных вакансий. Подобная ситуация особенно характерна в СЗФО для сферы «Маркетинг, PR» (-2,7% новых вакансий за месяц), «Юристы» (-4,3%), «Безопасность» (-8,7%). В это же время работодатели из ряда других сфер продолжают активный набор сотрудников (в особенности массового). Наиболее высок спрос на новый персонал, судя по числу вакансий, в ретейле, транспортной сфере, доставке товаров, колл-центрах, а также в маркет-плейсах

 

13 декабрь 08:14 | : Будни

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