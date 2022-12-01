В Архангельске состоялся региональный фестиваль школьного спорта

Одним из организаторов фестиваля традиционно выступает «Единая Россия».
Фестиваль школьного спорта в Поморье проводится уже третий год. В этот раз он прошел в Норд Арене. Юноши и девушки из разных районов области поборолись за звание лучшей команды по баскетболу. Участие приняли школьные спортивные клубы, которые являются победителями четырех дивизионных этапов. Они — лучшие в регионе.
В результате нелегкой игры золото досталось Архангельским командам, обойдя соперников из Приморского района и Котласа, третьи места заняли команды Коряжмы и Устьянского района.
«Игра была зрелищная, болел за каждую команду. Ребята играют на уровне профессионалов. Много драматических решающих моментов. Поздравил и наградил всех участников, пожелал спортивной карьеры и дальше шагать «руку об руку» со спортом по жизни», - поделился председатель общественного совета парт проекта «Детский спорт» Вячеслав Широкий
В организации фестиваля принимает участие министерство спорта Архангельской области, федерация школьного спорта региона и партия «Единая Россия».
«Спорт всему голова. Независимо — детский или школьный спорт. Самое главное — он формирует личность и здоровье. Здоровье молодого, подрастающего поколения. Мы настроены на то, чтобы каждый молодой человек занимался спортом, чтобы был оторван от гаджетов, имел цели в жизни», - поделился руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.
В этом году прошли финальные игры школьной спортивной лиги Поморья, которая по поручению Президента России создана в Архангельской области при поддержке правительства региона.