Архангельские ребята выступили на турнире по дворовому баскетболу в Перми

Соревнования проходят в рамках мероприятий партийного проекта «Детский спорт».
Всего в соревнованиях приняло участие более 300 юношей и девушек 13-14 лет из более чем 30 регионов России, в том числе Донецкой народной республики. Они стали победителями муниципальных, а затем региональных этапов. Основное условие участия – любительский статус, то есть отсутствие игроков, занимающихся баскетболом в спортивных школах и секциях.
«Стритбол или баскетбол 3х3 - один из самых летних, демократичных и доступных форматов игры. Дворовый баскетбол даёт шанс каждому проявить себя, стать «своим» на площадке, найти новых друзей и отлично провести летние каникулы», - отмечают организаторы фестиваля.
Решающие соревнования прошли 22 ноября. На корте встретились команда юношей из Архангельска и команда Дагестана. Девушки поборолись за место с Омской областью. В результате упорной борьбы, команда юношей заняла 6 место среди 28 команд, а девушки оказались на 7 месте в общем зачете среди 31 команды.
Почетным гостем турнира стала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.
«Этот турнир является финальным этапом соревнований дворовых видов спорта. Похожие соревнования пройдут и по другим спортивным дисциплинам. Конечно, болели за наших, у родителей и друзей ребят была возможность подключиться к прямой трансляции. Несмотря на то, что не получилось взять призовое место, ребята показали отличный результат. Архангельская область гордится вами!», - прокомментировал председатель общественного совета парт проекта «Детский спорт» Вячеслав Широкий.
Проезд участников взяла на себя администрация Архангельска.