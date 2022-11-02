Митрополит Корнилий призвал к подвигу Рождественского поста

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 27 ноября, в неделю 24-ю по Пятидесятнице, день памяти апостола Филиппа, совершил Божественную литургию в храме Успения Божией Матери в Лявле под Архангельском.
Архипастырю сослужили клирики епархии, пел архиерейский хор.
После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником воскресного дня и с праздником памяти святого апостола Христова Филиппа.
Сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение о том, как некий законник подошел ко Христу Спасителю и, искушая Его, спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». Господь сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Спаситель сказал ему: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Господу: «А кто мой ближний?» На это Христос ответил ему притчей.
Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон, это нелегкая дорога, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Тем путем проходил священник, посмотрел на него, но, не оказав никакой помощи, пошел дальше. Затем шел левит, и он также не оказал никакой помощи. Самарянин, проезжая, увидев сего страдающего человека, сжалился. Самаряне не входили в общение с иудеями, ибо для иудеев они были врагами, они старались никогда не встречаться, обходили друг друга. Иудеи считали, что при встрече с самарянами они оскверняются. Но что же мы видим? Что самарянин, иноплеменник, оказал помощь этому несчастному человеку. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».
О чем говорит сия притча? Святые отцы толкуют, что дорога из Иерусалима в Иерихон — это путь всего человечества. Наш праотец Адам вышел из Царства Божия и пошел в мир по этой дороге, где его подкарауливали разбойники — враги нашего спасения. Они избили всё человечество, изранили грехами, страстями и пороками. Под прошедшими мимо священниками и левитами можно понимать Ветхий Завет, который, конечно, призывал к Богу, но не мог спасти человека. Милосердный самарянин — это Господь наш Иисус Христос, Который пришел спасти род человеческий, избавить его от греха, страсти и порока. Он возлил на него масло и елей, то есть дал церковные таинства. Господь установил таинство Евхаристии, без которого невозможно спастись. Господь привел этого человека в гостиницу, то есть создал для нас Церковь Божию, которую Он основал и о которой сказал, что врата адовы не одолеют ее. Господь поручил человека гостиничнику — то есть поручил нас святым апостолам и святым отцам, которые должны приводить людей к Господу Богу в Его Святую Церковь. Господь дал нам два динария — это Ветхий и Новый Завет, Священное Писание и Предание Церкви, Тело и Кровь Христовы. Спаситель дал нам всё для спасения и сказал, что возвратится и воздаст сполна. Сказано сие о Втором Славном Пришествии, когда Господь придет для того, чтобы осудить этот мир, и Он строго спросит, как мы жили, получив всё для нашего спасения.
Сказав сию притчу, Господь спросил законника, который искушал Его: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он ответил: «Оказавший ему милость», и Господь сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Почему же священник и левит возгнушались страдающим человеком и не оказали никакой помощи? Они были столь жестокосердны? Конечно, нет. Дело в том, что священник и левит были служителями Иерусалимского храма, и, по иудейскому закону, идя на служение, они не должны были касаться того, что в Ветхом Завете считалось нечистым: ни умершего, ни окровавленного человека. Христос этой притчей говорит нам, что любовь выше закона. Сегодняшнее евангельское повествование учит нас тому, чтобы мы по своей сердечной любви оказывали помощь любому человеку, невзирая на то, кем он нам приходится: близким ли, дальним ли, а быть может вообще незнакомцем. Христианская совесть свидетельствует, что если мы даже кружку воды дали от чистого сердца, то и это зачтется в Царствии Небесном. Мы должны поступать так, как учит нас Христос Спаситель в Евангелии, как поступил сей иноплеменник, который оказал великую милость погибающему человеку. Милосердный Господь да поможет всем нам в делании спасения!
Сегодня мы с горячей молитвой обратились к святому апостолу Филиппу, который по одному слову Христа оставил весь мир и всё, что в мире, и последовал за Господом даже до смерти. Пусть его жизненный подвиг учит нас многому и пусть в предстоящие дни святого Рождественского поста его молитва утверждает и укрепляет всех нас в делании христианских добродетелей. Всемилостивый Господь молитвами святого апостола Филиппа да поможет нам принести достойный подвиг поста и молитвы, чтобы радостно встретить праздник Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и вместе с волхвами и пастухами поклониться Новорожденному Богомладенцу Христу Спасителю.
Еще раз, возлюбленные во Христе, сердечно поздравляю с праздником и призываю на всех вас Божие благословение, чтобы Господь хранил нас в эти святые спасительные дни святого Филиппова поста!
(по материалам Архангельской епархии)