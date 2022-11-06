Троицкий храм в Архангельске посетили ребята с особенностями развития

Старшеклассники специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 31 с педагогом посетили Троицкий храм в Архангельске. Экскурсию для ребят провел настоятель протоиерей Алексий Денисов.
Приведем историческую справку.
История Троицкого храма связана с первой в России морской крепостью.
12 июня 1701 года в устье Северной Двины на острове Бревенник состоялась закладка Новодвинской крепости. В 1702 году по указу Петра I для усиления гарнизона крепости два полка, стрелецкий и гайдуцкий, были переведены из Холмогор на остров Бревенник. Там же силами личного состава полков были возведены две деревянные церкви — Троицкая и Богоявленская.
Незадолго до окончания Северной войны, в 1716 году, большая часть гарнизона крепости, а также стрелецкий и гайдуцкий полки, были переведены на правый берег реки Кузнечихи в район бывшей здесь деревни Кузнечихи. Сюда же были перевезены Троицкая и Богоявленская церкви. На новом месте они были освящены 4 июля 1717 года.
Со временем обе церкви обветшали и на общем собрании «полковые штаб и обер-офицеры со унтер-офицеры и рядовыми солдаты решили воздвигнуть каменную церковь» и, собрав необходимые средства и материалы, 20 июня 1745 года «испросили благословенную грамоту» у архиепископа Варсонофия на строительство нового храма. Немногим более чем за два года была закончена постройка каменного храма и был освящен придел Архистратига Михаила, а 15 октября — главный престол первого этажа — в честь праздника Богоявления. Верхняя Троицкая церковь была освящена много позже — 20 сентября 1764 года, а придел Иоанна Предтечи — неделей раньше, 13 сентября. Таким образом новый каменный храм, как наследник двух деревянных храмов Троицкого и Богоявленского, представлял из себя как бы два храма под одной общей крышей — зимний, теплый на 1 этаже, и летний, верхний. По названию главного престола верхнего этажа весь храм стал именоваться церковью Живоначальной Троицы или Троицкой Кузнечевской церковью, по месту расположения храма.
До 1810 года церковь находилась в ведении батальонного командира, затем перешла в епархиальное ведомство, но прихожанами ее по-прежнему оставались военные, в т.ч. до 1863 г. полубатальон военных кантонистов. На протяжении многих лет в храме свято хранились воинские реликвии — четыре полковых знамени петровского времени (одно из которых — знамя Холмогорского стрелецкого полка — хранится в Архангельском краеведческом музее), царский вклад — два покрова, один воздух и пелена, а также многие предметы церковного обихода. В этом храме проходили церемонии обрядов войск Архангельского гарнизона. В числе жертвователей на строительство Троицкого храма значились представители известных русских фамилий: Ромодановский В.Г., Прозоровский П.С., Милославский И.Б., Хованский П.И. Последний, согласно завещания, был похоронен у стен храма.
В 1761 году, 6 июня, также силами и средствами военных была заложена 3-х-ярусная колокольня, соединенная с основным зданием храма, которая была «устроена над входом в верхнюю церковь».
Богослужения в Свято-Троицком храме велись без малого два века. Когда именно состоялось последнее богослужение достоверно не установлено, однако известно, что по постановлению президиума Северного крайисполкома от 23 февраля 1930 года Троицко-Кузнечевская церковь Архангельска должна была быть переоборудована под общежитие «и другие общественно-культурные нужды». Также известно, что в 1936 году в помещении храма размещалась школа шоферов и общежитие рабочих трикотажной фабрики, позднее мыловаренный завод и обувная фабрика, а с 1952 г. здание храма было передано для реконструкции под камнерезный завод.
Вид Троицкой церкви с реки в начале XX в. Зимой по льду реки прокладывали трамвайные пути.
За годы советской власти храм подвергся варварскому разграблению, разделив судьбу большинства российских храмов. Были изъяты все материальные ценности храма, его утварь и убранство. В годы правления Хрущева, решением обкома партии, "как занимающее ответственный участок набережной, ради лишения культового вида" здание церкви было лишено главки, осветительного барабана, а колокольня - верхнего яруса. В результате храм, имевший высоту до кончика креста центральной главки 38 метров, стал ниже на 20 метров.
Последние 30 лет перед закрытием храма настоятелем был протоиерей Николай Данилович Родимов (1856-1938).
6 октября 2006 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви протоиерей Николай Родимов канонизирован в лике новомучеников Российских за веру пострадавших. 10 ноября 2007 года во время Божественной литургии, отслуженной епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном, прошел чин прославления протоирея Николая Родимова.
Возрождение Свято-Троицкого храма началось в 1992 году с передачи его Архангельской епархии. В октябре 1994 года настоятелем храма был назначен священник Алексий Денисов, с этого времени здесь стали проводиться регулярные молебны, с июня 1995 года воскресные всенощные бдения, а 6 августа 1995 года состоялось малое освящение и первая литургия. Силами членов общины и добровольных помощников, под руководством настоятеля, в храме возродилась богослужебная жизнь.
(по материалам Архангельской епархии)