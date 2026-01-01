Вверх
Архангельск узнал о творческой жизни на Соловках

Презентация издания «Преображение» прошла в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова. Зин стал итогом летнего творческого интенсива на Соловецких островах, где дети исследовали тему преображения через игры, арт-практики и интервью с жителями поселка Соловецкий.

Летом 2025 года на Соловках петербургская анимационная студия «Да» провела для детей в возрасте от 7 до 15 лет, живущих или приезжающих сюда на лето, творческий интенсив «Изменения и преображения». Программа проходила в рамках проекта «Место встречи – Соловки», который реализовывала АНО «Люди – Острова» при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.

Инициатива направлена на создание условий для социализации, самоопределения и творческого развития соловецких школьников, а также на преодоление чувства изолированности через вовлечение в актуальные культурные практики.

Анимационная студия «Да» работает с Соловецкими островами уже много лет. Первый приезд команды состоялся в 2016 году, и с тех пор педагоги регулярно возвращаются, реализуя творческие и образовательные проекты, создавая мультфильмы, проводя фестивали, выставки и встречи для детей и взрослых. 

— До этого я много лет приезжала просто наслаждаться природой Севера и напитываться островом, но в какой-то момент поняла, что нужно привозить туда коллег и творчески взаимодействовать и с соловецкими детьми, — рассказала ведущая летнего интенсива, арт-терапевт Мария Опоцкая.

В течение шести дней участники играли, наблюдали за природой соловецкого лета, брали интервью у жителей поселка, занимались арт-практиками и создавали собственные художественные высказывания о преображении — внешнем и внутреннем.

Тема преображения объединила в работе и взрослых, и детей. Однако, по словам ведущей интенсива, психолога Анастасии Шаховой, детский взгляд был особенно ценным. 

— Среди взрослых, которые приезжают на Соловки, много художников и поэтов, но самое интересное — говорить о сложном именно с детьми. Из-под готовых смыслов и штампов доставать суть вместе с ними — это невероятно интересно, — отметила Анастасия Шахова.

Итогом этой работы стала выставка в здании Фонда по развитию и сохранению Соловецкого архипелага, а затем — художественный зин, который собрал в себе мысли, фотографии, коллажи и интервью участников программы.

По словам руководителя проекта Дарьи Крупениной, издание стало результатом большой работы команды и было бы невозможно без поддержки партнеров, друзей и сподвижников. 

— На самом деле, чтобы сделать такую, на первый взгляд, небольшую вещь, понадобилось участие огромного количества людей, — рассказала Дарья Крупенина. — Сначала мы просто начали ездить на Соловки, потом вокруг этого сложилось сообщество, позже мы создали некоммерческую организацию и подали заявку на конкурс грантов губернатора. Это первый грант для нас, и мы рады тому, что команду поддержало столько людей и организаций. 

Презентация зина «Преображение» в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова позволила подвести итоги проекта, а гости познакомились с изданием и поучаствовали в небольших игровых и творческих практиках.


Культура

