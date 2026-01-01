В Архангельске расширяется пространство для детского творчества

В столице Поморья на базе Архангельского городского культурного центра (АГКЦ) появится детский культурно-просветительский центр. Проект будет реализован при поддержке федеральной субсидии в рамках национального проекта «Семья». Подробности у издания «Регион 29»:

- Идея создания центра получила одобрение по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры в 2026 году. Архангельская область вошла в число регионов-победителей, что позволило привлечь средства на развитие городской культурной инфраструктуры.

Как рассказала директор АГКЦ Марина Малахова, новый центр станет пространством для детей в возрасте от 8 до 12 лет, где традиции Поморья будут органично сочетаться с современными технологиями.

— У нас очень востребованы мероприятия для детской и семейной аудитории, с каждым годом их посещает всё больше людей. Открытие детского центра позволит расширить это направление, развивать новые формы работы с упором на культурные региональные традиции, особенности Севера и использование инновационных решений, — отметила Марина Малахова. — Каждый ребёнок сможет найти занятие по интересам: от научных опытов и арт-мастерских до создания собственного медиаконтента.

В детском культурно-просветительском центре планируется создать несколько тематических зон: для групповых занятий и мастер-классов, творческой деятельности, самостоятельной работы и отдыха. Многофункциональное пространство будет легко трансформироваться под разные форматы мероприятий и образовательных программ.

Особое внимание в концепции проекта уделено использованию мультимедийных и интерактивных технологий, которые помогут детям в доступной и увлекательной форме познакомиться с культурным и историческим наследием родного края.

В АГКЦ уже приступили к реализации проекта. Все основные работы по созданию детского культурно-просветительского центра запланированы на 2026 год.