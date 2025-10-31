Студенты САФУ все глубже уходят в кинематограф

При поддержке Губернаторского центра Архангельской области Поморский культурный фонд «Берегиня» проводит образовательную программу «Северный байопик». Это уникальная межрегиональная студенческая кинолаборатория для учащихся Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, где можно попробовать себя в одной из самых востребованных и интересных профессий киноиндустрии — сценарного ресёрчера.

Сценарный ресёрчер — это специалист, с которого начинается любой серьёзный фильм. Именно он ищет архивные документы, факты, истории, работает с источниками и помогает превратить биографию в увлекательный и достоверный сценарий. Сегодня эта профессия особенно востребована: кино всё чаще обращается к реальным историям, биографиям и документальному материалу.

Результатом проекта станут семь необычных презентаций – разработанных сценарных заявок для будущих художественных и документальных фильмов в жанре байопик. А героями биографических фильмов станут семь выдающихся личностей Русского Севера и Арктики: Святой праведный Иоанн Кронштадтский, первый художник Арктики Александр Алексеевич Борисов, купцы Строгановы, первый губернатор Русской Аляски Александр Андреевич Баранов, учёная-альголог Ксения Петровна Гемп, писатель и художник Степан Григорьевич Писахов и основательница Северного русского народного хора Антонина Яковлевна Колотилова.



Первый этап программы пройдёт в онлайн-формате с февраля по апрель 2026 года. 26 студентов САФУ ждёт курс лекций и консультаций по киноязыку, драматургии, основам создания документального и игрового фильма в жанре байопик, а также по работе с архивами и биографическими источниками. Занятия проведут профессионалы киноиндустрии: режиссёр, сценарист, продюсер, член Гильдии неигрового кино и телевидения Юлия Миронова (г. Санкт-Петербург), а также режиссёр и сценарист документального и игрового кино Анастасия Ломакина (г. Архангельск).



В мае к архангельским студентам присоединятся начинающие сценаристы и режиссеры – студенты питерского института кино и телевидения под руководством Виктора Скубея, доцента кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ.



С 1 по 11 мая 2026 года межрегиональные студенческие команды отправятся в исследовательские киноэкспедиции по Архангельской области, чтобы на месте больше узнать о героях своих будущих фильмов. Экспедиции станут ключевой частью проекта — именно здесь теория превращается в реальную работу, а архивные истории обретают живой контекст.

В июне в Архангельске пройдет открытая защита готовых сценарных заявок биографических фильмов о выдающихся северянах перед продюсерами киноиндустрии. Материалы, собранные участниками, будут размещены на сайте Кинокомиссии Архангельской области, регионального Министерства культуры и туризма и лягут в основу будущих курсовых и дипломных фильмов студентов СПБГИКиТ.



Проект реализуется в рамках межвузовского сотрудничества двух регионов Северо-Западного федерального округа РФ. Для студентов гуманитарных направлений САФУ имени М.В. Ломоносова — это возможность применить знания и навыки, полученные в университете, в новой и перспективной сфере — киноиндустрии. Для студентов СПбГИКИТ — познакомиться с богатой историей Русского Севера и Арктики через изучение биографий знаковых исторических личностей, а также получить уникальный опыт самостоятельной практической работы в команде с коллегами — студентами другого региона.



Проект помогает по-новому рассказать о выдающихся людях Севера и показать Архангельскую область как территорию с уникальными историями, интересными для кино и путешествий.

К участию приглашаются студенты Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Обучение бесплатное и проводится при поддержке Губернаторского центра Архангельской области. Отбор участников — конкурсный. По итогам программы все участники получат сертификаты.

Отправить заявку можно по ссылке: https://forms.gle/BNpDVQdp5QgzcJyeA

Приём заявок продлится до 23 января.

Результаты отбора будут объявлены 30 января.

Контакты:

Таисия Меньшикова – пресс-служба проекта, связь с общественностью

taisiamoshkova@gmail.com

тел: 8902-198-22-69

