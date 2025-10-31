Вверх
На новогоднем корпоративе архангелогордцы хотят колбаситься под рэперов и попсу

В преддверии сезона новогодних праздников аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с “КИОН Музыка”  изучили, как жители СЗФО, в том числе Архангельской области, относятся к корпоративам, какую музыку предпочитают на таких мероприятиях, хотят ли видеть живых артистов и какие форматы считают наиболее удачными для отдыха с коллегами.

Согласно исследованию, две трети жителей региона посещают корпоративы — для 66% сотрудников такие мероприятия остаются привычной частью рабочей жизни. При этом 25% стараются приходить на все корпоративные события компании, а 41% участвуют выборочно, ориентируясь на формат и программу. Не принимают участие в подобных мероприятиях 34% работников.

Музыкальное сопровождение играет важную роль в восприятии праздника. Чаще всего архангелогородцы хотели бы провести корпоратив под поп-музыку — этот вариант выбрали 31% опрошенных. В десятку самых популярных жанров также вошли рок (15%), джаз (15%), классическая музыка (12%), электронная музыка (12%), шансон (7%), кантри и фолк (7%), блюз (6%), рэп и хип-хоп (4%), метал (4%) и панк (4%). При этом каждый пятый житель региона (19%) отметил, что не хотел бы привязывать мероприятие к конкретному музыкальному жанру.

Живые выступления остаются востребованным, но не обязательным элементом праздничной программы. 43% архангелогородцев хотели бы видеть на корпоративном мероприятии концертную программу с участием артиста, тогда как 57% считают, что праздник может пройти и без неё. В топ-10 исполнителей, которых жители Архангельской области чаще всего хотели бы увидеть на корпоративе, вошли Баста (31%), Ваня Дмитриенко (17%), Zivert (14%), Полина Гагарина (14%), ANNA ASTI (14%), Дима Билан (14%), MACAN (14%), Artik & Asti (10%), Лолита (10%), Женя Трофимов (10%) и Надежда Кадышева (10%). При этом женщины заметно чаще, чем мужчины, хотели бы увидеть на сцене ANNA ASTI (17% против 10%), тогда как мужчины чаще отдают предпочтение Басте (23% против 21% среди женщин).

Половина архангелогородцев (51%) готовы провести праздник в формате караоке. Для 10% респондентов это любимый вид досуга, еще 41% в целом положительно относятся к такому формату, отмечая, что участие зависит от настроения и состава коллектива. Нейтральную позицию занимают 19% опрошенных — они сами не поют, но и не возражают против этой активности. Отрицательно к караоке относятся 11% респондентов, при этом лишь 1% считают, что такой формат лучше полностью исключить из программы мероприятия.

В топ-10 композиций, которые жители региона чаще всего готовы исполнять вместе с коллегами в караоке, «Батарейка» группы «Жуки» (40%), «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария» (29%), «Крошка моя» группы «Руки Вверх!» (23%), «Конь» группы «Любэ» (20%), «На большом воздушном шаре» Ёлки (20%), «Царица» ANNA ASTI (17%), «Зима-холода» Андрея Губина (17%), «Всё для тебя» Стаса Михайлова (11%), «Я твой номер один» Димы Билана (11%) и «Широка река» Надежды Кадышевой (9%). При этом мужчины значительно чаще выбирают для караоке песню «Конь» группы «Любэ» (30% против 20% среди женщин), тогда как женщины заметно чаще отдают предпочтение песне «Царица» ANNA ASTI (21% против 9% у мужчин).

Результаты исследования показывают, что в преддверии новогодних корпоративов архангелогородцы ожидают от таких мероприятий неформальной атмосферы, знакомой музыки и форматов, которые помогают объединить коллектив и завершить рабочий год на позитивной ноте.

 

20 декабрь 09:30 | : Культура

