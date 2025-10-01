Библиотеки Архангельска регулярно посещают только 15% горожан

Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 15% жителей Архангельска, 14% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 13% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 58% экономически активных горожан не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлевать — не мое»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе».

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 19% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 21%, среди респондентов со средним специальным — 5%. Горожане с зарплатой до 80 тысяч посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами являются читальный зал (40%) и абонемент (31%). Новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов составляет 22%, концертов и мероприятий — 15%, клубов — 4%.

(фото с https://ru.freepik.com)

