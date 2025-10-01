Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Библиотеки Архангельска регулярно посещают только 15% горожан

Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 15% жителей Архангельска, 14% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 13% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 58% экономически активных горожан не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлевать — не мое»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе». 

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 19% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 21%, среди респондентов со средним специальным — 5%. Горожане с зарплатой до 80 тысяч посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше. 

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами являются читальный зал (40%) и абонемент (31%). Новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов составляет 22%, концертов и мероприятий — 15%, клубов — 4%. 

(фото с https://ru.freepik.com)
 

17 ноябрь 08:52 | : Культура

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (206)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20