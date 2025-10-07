Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура выявила бардак в ряде музеев Архангельской области

Органами прокуратуры Архангельской области и автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения сохранности музейного фонда.

Установлено, что в ряде музеев допускаются нарушения учета и хранения музейных ценностей, а также не соблюдаются требования пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и доступности для инвалидов.

Так, в Яренском краеведческом музее надлежащий учет экспонатов не ведется, отсутствуют топографические описи выставок, включающие в себя номера витрин, стендов, стеллажей и т.д. 

Аналогичные нарушения прокурорами вскрыты и в других учреждениях культуры. К примеру, в Вельском краеведческом музее им. В.Ф. Кулакова отсутствует должный контроль за ключами от мест хранения экспонатов из драгоценных металлов и камней, а сейфы, предназначенные для хранения оружия и музейных предметов из драгоценных металлов, не оснащены охранной сигнализацией.

В Котласском краеведческом музее отсутствует книга специального учета оружия, помещенного в экспозиции.

Нарушения температурно-влажностного режима при хранении музейных ценностей установлены в Коношcком краеведческом музее.

По результатам проведенной проверки приняты меры прокурорского реагирования. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.


06 октябрь 11:44 | : Культура / Скандалы

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (78)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20