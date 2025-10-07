Прокуратура выявила бардак в ряде музеев Архангельской области

Органами прокуратуры Архангельской области и автономного округа проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения сохранности музейного фонда.

Установлено, что в ряде музеев допускаются нарушения учета и хранения музейных ценностей, а также не соблюдаются требования пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и доступности для инвалидов.

Так, в Яренском краеведческом музее надлежащий учет экспонатов не ведется, отсутствуют топографические описи выставок, включающие в себя номера витрин, стендов, стеллажей и т.д.

Аналогичные нарушения прокурорами вскрыты и в других учреждениях культуры. К примеру, в Вельском краеведческом музее им. В.Ф. Кулакова отсутствует должный контроль за ключами от мест хранения экспонатов из драгоценных металлов и камней, а сейфы, предназначенные для хранения оружия и музейных предметов из драгоценных металлов, не оснащены охранной сигнализацией.

В Котласском краеведческом музее отсутствует книга специального учета оружия, помещенного в экспозиции.

Нарушения температурно-влажностного режима при хранении музейных ценностей установлены в Коношcком краеведческом музее.

По результатам проведенной проверки приняты меры прокурорского реагирования. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.



