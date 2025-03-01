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"Пановцы" угостили архангелогородцев своими песнями

21 марта в каминном зале Архангельского молодёжного театра Виктора Панова состоялся концерт «Песни пановцев». Подробности у издания «Регион 29»:

- На мероприятии прозвучали знакомые песни из любимых спектаклей и любимые песни из незнакомых спектаклей.

Как рассказали актёры театра, в песнях переплетаются судьбы, мечты и надежды, отражающие стремление каждого артиста к счастью и тоску по чему-то большему. Эти композиции передают звучание вековых традиций, переходящих из поколения в поколение, словно драгоценный дар, не теряющий своей ценности с годами. 

Атмосфера концерта окутала зрителей теплом ностальгии. На протяжении всего мероприятия артисты делились своими воспоминаниями и историями создания песен. Так, например, одна из представленных на концерте песен родилась во время репетиций «Капитанской дочки», когда актёры искали способ добавить динамики в постановку.

— Артистам хотелось чего-то быстрого и энергичного, и это желание воплотилось в музыке, — рассказал актёр театра Степан Полежаев. — Песню исполнила актриса театра Мария Гирс.

Авторская песня режиссёра Михаила Егорова из спектакля «Старший сын» также прозвучала на мероприятии. Выступила на концерте и заслуженная артистка России Яна Панова. 

Актёр театра Александр Берестень посвятил своё выступление двум близким друзьям-артистам, присутствующим на концерте, и рассказал о том, как создавалась одна из композиций.

Весьма необычной оказалась история создания песни, придуманной Максимом Дупликом и Степаном Полежаевым. Степан рассказал, что они сидели у окна и заметили, как по улице Попова идёт Юлия Попова. Тогда они решили, что им срочно нужно сочинеть песню. Девушка придёт, и они её сразу же споют. «Она пришла и мы спели, » — вспомнили артисты. Спели они её и для зрителей в каминном зале в пятницу.

Во время антракта у зрителей была возможность задать анонимные вопросы пановцам. Кто-то решил узнать, как артистам удаётся сохранять свою «чертовскую привлекательность». На это актриса театра Евгения Плетнёва в шутку ответила, что секрет в зелье, а Мария Гирс добавила, что всё дело в любви к творчеству. А вообще в этот день творчеством был наполнен весь театр. Звучали фортепиано, гитара, барабаны и даже саксофон, театральный особняк был окутан магией.

25 март 11:01 | : Культура

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