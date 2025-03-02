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Искусство за забором. Студия "Шанс" награждена в нескольких номинациях

В средней общеобразовательной школе при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прошла пятая торжественная церемония награждения победителей премии ШАНOSCAR.

Это традиционное событие Школьной актерской независимой студии «Шанс», в рамках которого подводятся итоги театрального сезона минувшего года. За 2024 год актёры студии провели восемь игр «МозгоШкола», причем шесть из них за пределами АВК: в молодежном центре Архангельской области и в городе Онеге, творчески организовали мероприятия, посвящённые юбилеям школы и колонии, возродили и дважды показали спектакль «У войны не женское лицо», выступили инициаторами всероссийского конкурса «Сказки ВК» среди воспитательных колоний страны. Всего в 12 проектах прошлого года  приняли участие 18 воспитанников  и 17 педагогов.

В этот раз на импровизированной сцене поощряли учителей и учеников школы, сыгравших большие и маленькие роли в спектакле «У войны не женское лицо». Но результаты голосования знала только ведущая церемонии Елена Захарьина и оглашала их она только когда пары номинантов выполнят творческие задания: по-новому расшифруют аббревиатуру ШАНС, передадут при чтении стихотворения различные эмоции, по цитате из спектакля назовут  героиню, а также узнают   учительниц в образах женщин далёкого будущего из трейлера  первого блокбастера от студии «Шанс» «Ты Венера. Я Земля».

В итоге в номинации «Дебют года» победил воспитанник Тимофей К., «Лучшая мужская роль» – воспитанник Валерий Р., «Лучшая женская роль» – учитель Мария Чуркина. Из двух, наполовину разных составов спектакля, лучшим признан ноябрьский актерский состав.

На церемонии впервые была вручена еще одна награда - приз за победу в номинации «Вклад в развитие студии ШАНС». Ее обладательницей заслуженно стала методист воспитательной колонии Вера Попова.  И хотя Вера Владимировна не сыграла ни одной роли в спектаклях студии, она видела все постановки и мероприятия, организовывала  гастроли, играла в «МозгоШколу» за пределами АВК, собирая в одну  команду совершенно незнакомых педагогов, давала бесценные советы. 

 

21 март 10:57 | : Культура

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