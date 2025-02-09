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"Архангельский снегирь" снова прилетел в столицу Поморья

В Архангельском колледже культуры и искусства определили лучших ведущих игровых программ. Поддержку конкурсу в этом году оказала Группа Аквилон.

 

Конкурс проводится уже в шестой раз с целью выявления, поощрения и поддержки наиболее талантливых ведущих игровых программ, совершенствование профессионального мастерства организаторов досуга, поиска и внедрения в практику новых современных игровых форм и технологий и укрепление творческих связей между организаторами досуговой деятельности. 

 В этом году творческая площадка конкурса была представлена в виде Института волшебных праздничных наук. Конкурсанты и «сотрудники института» (студенты 4 курса колледжа специальности «Социально-культурная деятельность») вместе искали разные доказательства «теоремы Добра». Решить «научную» задачу удалось тремя способами: через яркое приветствие в «Визитной карточке»; находчивость и оригинальный подход в конкурсе «Импровизация» и мастерство в «Игре с эстрады». Конкурсанты из Архангельска, Новодвинска, Устьянского округа продемонстрировали свои профессиональные возможности и креативные идеи.

 Компетентное жюри по итогам конкурса определило победителей:

 - Лауреат 1 степени - Светлана Залевская, режиссер массовых представлений Новодвинского городского культурного центра. Она же получила Приз зрительских симпатий;

- Лауреат 2 степени - Анастасия Кажарская, культорганизатор филиала «Бакарица» Исакогорско-Цигломенского культурного центра;

- Лауреат 3 степени - Наталья Никитина, методист Устьянского районного культурного центра, поселок Октябрьский.

 Дипломы за участие получили:

- Лилиана Богина, студентка 3 курса специальности «Вокальное искусство», Архангельский музыкальный колледж»;

- Дария Попова, студентка 1 курса специальности «Поварское и кондитерское дело», Архангельский торгово-экономический колледж.

 - Для Архангельского колледжа культуры и искусства очень важно быть площадкой, на которой организаторы и авторы игровых программ могу продемонстрировать свои творческие находки и достижения, поделиться опытом с коллегами и нашими студентами. Благодарим всех участников конкурса и желаем им новых творческих и креативных идей, а также профессионального роста в сфере ведущего игровых программ! Ждем всех желающих для участия в «Архангельском снегире» - 2026! – отметила и.о. директора колледжа  Марина Гудим-Левкович.


17 февраль 12:36 | : Культура

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