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В Архангельском колледже культуры хранят память о героях былых времен

В Международный день белых журавлей, 22 октября, на сцене Архангельского колледжа культуры и искусства состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Крылья Вечной Памяти». Начало в 15:00.

В 2009 году по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова ЮНЕСКО провозгласила 22 октября Международным днем белых журавлей – днем духовности, поэзии и светлой памяти о павших героях. С тех пор эта дата стала важной для многих стран мира.

В этом году к памятному дню студенты IV курса Архангельского колледжа культуры и искусства специальности «Социально-культурная деятельность» Мария Сивкова и Даниил Семенков представят дипломную работу - литературно-музыкальную композицию «Крылья Вечной Памяти».

Молодые артисты расскажут о трагических событиях, оказавших сильное влияние на творчество Расула Газматова, и покажут, как через поэзию и искусство мы можем сохранить память о героях и жертвах войн.

 

14 октябрь 12:27 | : Культура

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