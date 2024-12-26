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В Архангельске открывается выставка «Границы»

В воскресенье 9 февраля в Архангельске стартует уникальная выставка «Границы», организованная лабораторией «Нейросети + анимация» в рамках VIII Международного кинофестиваля Arctic Open. Экспозиция, уже успешно представленная в Мурманске, теперь доступна для архангелогородцев в книжном магазине «Все свои» и продлится до 9 марта.

 Выставка представляет собой отчетный проект лаборатории для моушн-дизайнеров и аниматоров, объединяющий передовые технологии и традиционные художественные формы. Посетители смогут увидеть, как в работах современных художников органично сочетаются покадровая анимация, типографика, элементы вологодского кружева, северное сияние, резьба по кости, снежные пейзажи и другие характерные образы Севера и Белого моря.

«Выставка оказалась вводной для многих людей в мир ИИ и вызвала, судя по количеству посетителей, интерес к этой теме, побудившей обсуждения и рассуждения на тему нейросетей. Хорошо, что художники продолжают (а кто-то начинает) изучать ИИ, пробуя осмысленно, а иногда и случайно, подчинять человечеству технологию ИИ», — отметил Дмитрий Колатаев, ведущий методист отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея». 

 В экспозиции представлены работы 10 художников и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Ижевска, Сыктывкара и Новосибирска. 

  «Существует тезис, что нейросеть — это не искусство. Однако, если мы посмотрим на историю искусства, то мы увидим, что художники всегда используют технологии. К примеру, художники XIX века, когда появилась фотография, стали использовать фотографию для того, чтобы рисовать. Линогравюра появилась, потому что появился линолеум, который нужен был для пола, а художники стали использовать его для своих задач. Мы живем в мире победившей цифры», - рассказал куратор лаборатории, дизайнер и медиахудожник Виктор Тяпков.

Торжественное открытие выставки 9 февраля дополнится двумя событиями: в 14:00 пройдет лекция «Нейросети. Управление хаосом», а в 19:00 состоится концерт архангельской фолк-группы «Кехта».

 Выставки организованы Поморским культурным фондом «Берегиня» и неформальным объединением дизайнеров «Плакат-центр» в рамках образовательной программы «Киноархипелаг: социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля Arctic Open» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Архангельской области. 

07 февраль 11:28 | : Культура

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