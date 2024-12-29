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В Архангельске исполнят музыку из мировых кинохитов

Ансамбль «ALTERATIO» вновь исполнит музыку из любимых фильмов на сцене Поморской филармонии, где только что сменился директор. Подробности от издания «Регион 29»:

- 29 и 30 марта в Поморской филармонии Архангельска пройдут концерты «Путешествие по Средиземью», на которых прозвучат саундтреки из культовых фильмов Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит» по мотивам одноимённых произведений писателя Дж. Р. Р. Толкина.

 Музыкальные темы из фильмов исполнит ансамбль профессиональных музыкантов «ALTERATIO». 

Участник коллектива Анастасия Анисимова, Елена Скворцова, Дарья Дорожкина и Борис Анисимов используют в своих выступлениях самые разные инструменты: кахон и несколько видов флейт, скрипку и металлофон, альт и бар чаймс, виолончель и шаманский бубен, фортепиано и поющую чашу, шум ручья и шум моря, мелодику и гуиро, а также тамбурины, шейкеры, треугольники и не только. 

Словом музыку сопроводит артист Илья Логинов, а художница Виктория Володина подарит зрителям магию песочной анимации.

Саундтреки канадского композитора Говарда Шора для трилогии «Властелин колец» впервые были исполнены Лондонским филармоническим оркестром и  после выхода фильмов собрали внушительный арсенал престижных наград, в числе которых три премии «Оскар», премия «Сатурн», два «Золотых глобуса» и три премии «Грэмми». 

— Весной мы отправимся в далёкий путь и увидим всё: от зелёных холмов Шира до величественных Мглистых гор, от тёмных лесов Лотлориэна до суровых просторов Рохана. Каждое место в этой удивительной вселенной имеет свою историю, свои тайны и своих обитателей, будь то мудрые эльфы, храбрые люди, могучие гномы или простые хоббиты, — говорится в анонсе Поморской филармонии.

25 январь 10:35 | : Культура

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