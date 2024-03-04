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Как Кегостров сердцем стал

2 ноября на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Сообщество», направленной на выявление лучших практик гражданской активности и повышение вовлеченности россиян в общественную деятельность. 

Проект «Кегостров – сердце Поморья» некоммерческого партнерства «Ассоциация поморов Архангельской области» стал победителем в номинации «Территория развития». Награду вручили руководителю проекта Вадиму Медведкову.

Остров Кего является самым населенным островом Архангельской области и Арктики. Проект «Кегостров – сердце Поморья» длится более 20-ти лет. Его цель – остановить падение уровня жизни жителей острова, разрушение инфраструктуры территории, перейти к развитию, создать работающие сообщества, привлечь на территорию бизнес, в частности туризм, используя богатую историю острова и его природные и человеческие ресурсы. В рамках данного проекта были реализованы несколько социально-значимых проектов, в результате которых сегодня созданы работающие сообщества и бизнесы.      

Результаты проекта: привлечены финансы, частные инвестиции, построен Храм пророка Илии, реализованы проекты Поморская гостёба и кемпинговый лагерь «Алые паруса», возрождена водно-гребная база. ТОС Кего – самый большой в области и получил награду «Достояние Севера». Остров стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей.    

02 ноябрь 18:00 | : Культура

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