Колония на Пирсах выполняет заказы Северного морского музея

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) провели ремонт штурвала для фондов Северного морского музея, расположенного в Архангельске.

Еще в конце лета директор музея Евгений Тенетов провел встречу с представителями УФСИН. Тогда стороны договорились о совместной работе по приведению экспонатов, которые до поступления в музей порой хранились в неблагоприятных условиях, в надлежащее состояние. Первые такие работы были проведены по косметическому ремонту штурвала, обнаруженного на дне реки Пинега примерно в районе Голубино. Он был ржавый, с деформациями, на нем полностью отсутствовали деревянные рукоятки.

В Центре трудовой адаптации осужденных ИК-1 была проведена очистка штурвала от ржавчины, выпрямлена одна из погнутых спиц. Очищенные поверхности были загрунтованы и окрашены краской по металлу в черный цвет. Потребовалось также изготовление и крепеж деревянных ручек на спицы, которые потом были покрыты матовым лаком под дуб. Руководство музея высоко оценило проведенные работы. Сейчас среди посетителей социальных сетей Северного морского музея сотрудники надеются найти информацию о типах судов, на которых мог размещаться такой штурвал. Возможно, это был пароход, принадлежавший к буксирно-пассажирскому пароходству пинежских купцов Володиных.

Сотрудничество музея с ИК-1 будет продолжено. В данный момент готовится техническое задание на ремонт следующего изделия – маячной лампы, которая вскоре будет передана для проведения работ. Она образца 1936 года и была передана в Северный морской музей Архангельским отделением «Росморпорта».



